La Universidad de Sevilla oferta 16.660 plazas de nuevo ingreso para el curso 2026/2027 y estrena Logopedia con Almería

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado en su sesión de este martes 14 de abril la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso académico 2026/2027, que asciende a 16.660. De ellas, 12.053 corresponden a estudios de grado y 4.607 a titulaciones de máster oficial. La oferta de plazas de nuevo ingreso para grados es muy similar a la del curso actual. De las más de 12.000 plazas que se ofertan, 455 son para la fase exclusiva de acceso para estudiantes extranjeros.

Entre las novedades para este año se encuentra el Grado en Logopedia, que se pone en marcha conjuntamente con la Universidad de Almería. Se impartirá en la Facultad de Psicología y para este primer curso cuenta con un total de 50 plazas, ha informado la US en una nota. También destaca la oferta de 20 plazas para cursar en inglés el Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación, que se sigue ofreciendo también en español. Se trata, además, de un programa académico con recorrido sucesivo, que incluye el Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación y el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.

En cuanto a los másteres, el próximo curso contará con tres nuevas incorporaciones al catálogo de titulaciones de la US. Se trata del Máster Universitario en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, que se imparte conjuntamente con la Universidad de Málaga y que arranca con una oferta de 15 plazas; el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión, que se desarrolla junto a la Universidad de Granada y cuenta con 21 plazas; y el Máster Universitario en Estadística Avanzada y Ciencias de Datos, también organizado con la UGR y que contará con 30 plazas.