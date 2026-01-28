La UPO acoge más de 430 nuevos estudiantes extranjeros, con diversos programas para el aprendizaje del español

Jornada de bienvenida de estudiantes extranjeros en la UPO - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido este miércoles, 28 de enero, la jornada de bienvenida y recepción de los más de 430 nuevos estudiantes del Centro Universitario Internacional (CUI), que este semestre cursarán alguno de los programas que ofrece este centro para el alumnado de otros países que quieren estudiar en España. Esta cifra, según la UPO, supone un aumento con respecto al número de estudiantes que visitaron la UPO en 2025, consolidando los programas para alumnado extranjero del CUI.

Según su procedencia, la mayoría de alumnos y alumnas de este semestre provienen de países como Alemania, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Georgia, Hungría, Irlanda, Japón, Jordania, Bahamas, Luxemburgo, Perú y República Dominicana.

Según ha asegurado la UPO en una nota, entre la oferta académica ofertada propuesta para este semestre se encuentran: el Programa de Estudios Multidisciplinares, que está diseñado para estudiantes de otros países que quieran cursar un semestre o año en el extranjero mientras continúan con sus estudios universitarios; y el Programa de Inmersión Universitaria (PIU), que está diseñado para el alumnado con un nivel muy avanzado de la lengua española y que desean integrarse plenamente en una universidad española.

Además de estos dos programas, los más demandados, el CUI ofrece otros programas de lengua española, de corta duración y dirigidos a estudiantes extranjeros que desean practicar el español.

Durante los próximos meses el alumnado participará en actividades que organiza el CUI para que conozcan el entorno social y cultural de la ciudad, así como del resto de Andalucía, a la vez que se proponen actividades lúdicas y deportivas para fomentar la relación y el intercambio cultural con el resto de estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide.