UPO e Instituto Andaluz del Flamenco lanzan una nueva edición del programa en gestión cultural del flamenco en Sevilla

Archivo - Nueva edición del microcredencial de 'Especialista en gestión cultural del flamenco' de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) y el Instituto Andaluz del Flamenco, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, han anunciado el comienzo el próximo 24 de febrero de una nueva edición, la tercera, de su microcredencial conjunta 'Especialista en gestión cultural del flamenco'.

Esta formación especializada busca "promover el conocimiento y la difusión del flamenco a través de la profesionalización del sector" y cuenta con la colaboración de la Cátedra de Flamenco de la UPO.

Este título ofrece una formación teórica de 75 horas de docencia y 10 créditos ECTS, abordando los principales aspectos, claves y conocimientos necesarios para capacitarse como especialista en gestión cultural del flamenco. El curso estará impartido por profesionales de cada una de las ramas que se han incluido en el programa y pretende ofrecer un completo y profundo conocimiento sobre la temática.

Esta microcredencial, que ya ha formado a 50 profesionales en la materia, está dirigida fundamentalmente a gestores culturales, artistas de flamenco y a estudiantes y profesionales de la Administración y Dirección de Empresas, o perfiles similares, con o sin experiencia en el ámbito del flamenco.

El curso cuenta con la dirección académica de Norberto Díaz, director de la Cátedra de Flamenco de la UPO; y con la dirección ejecutiva de Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco.

El curso centrará sus contenidos en el estudio y análisis del flamenco como industria cultural, aspectos específicos de su gestión, la distribución, financiación, producción y marketing de proyectos culturales, así como los aspectos legales relacionados con estos contenidos.

La formación se cerrará con la realización y presentación por parte del alumnado de un proyecto final en el que se aplicarán los conocimientos adquiridos.

Esta formación está gestionada por la Fundación Universidad Pablo de Olavide y se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre la Universidad Pablo de Olavide y la Consejería de Cultura y Deporte para apoyar la realización de actividades de formación, investigación, difusión y transferencia del conocimiento y la producción y creación cultural y artísticas en el ámbito universitario y que incluye entre otras actividades el Festival Universitario de Flamenco de la UPO.

El programa formativo se impartirá todos los martes y miércoles en horario de 16,30 a 20,30 horas, y las personas interesadas pueden acceder a toda la información relativa al curso, así como realizar su matrícula, a través de la página web.