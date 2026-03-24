La UPO presenta su Agenda Cultural de Primavera 2026 con teatro, música y flamenco en Sevilla

Archivo - Integrantes del Coro y Ensamble de la UPO, en una foto de archivo. - UPO - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha presentado su agenda cultural de cara a la primavera con teatro, música, tango, swing y flamenco en varios espacios de la ciudad. Entre marzo y junio, tendrán lugar siete citas culturales con las que la UPO refuerza su presencia en la vida cultural de la ciudad y acerca su actividad artística tanto a la comunidad universitaria como al público general.

Según ha indicado la Universidad en una nota, la agenda, impulsada por el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales a través del Servicio de Extensión Cultural, arranca este viernes 27 de marzo y se prolongará hasta el 13 de junio con propuestas que combinan artes escénicas, conciertos y muestras finales de las aulas artísticas de la Universidad.

Gracias a la colaboración institucional entre la Universidad y el Ayuntamiento de Sevilla a través del ICAS, buena parte de las actividades de la programación se desarrollarán en la Sala Antiquarium, un enclave cultural de referencia en el centro de Sevilla. A ello se suma la celebración, en junio, del programa Artes y Formación en La Fundición de Sevilla, donde el público podrá conocer el trabajo desarrollado durante el curso por las agrupaciones culturales formadas por estudiantes de la Olavide.

La programación comenzará con una cita teatral a cargo de Cía. La Sicodramática, que actuará el viernes 27 de marzo, a las 20,00 horas, en la Sala Antiquarium. El siguiente encuentro llegará el jueves 16 de abril, también a las 20,00 horas, con el concierto de Juana Gaitán y Bernardo Parrilla, una propuesta centrada en la canción latinoamericana.

La música volverá a ocupar un lugar protagonista el sábado 16 de mayo, cuando el Coro de la UPO suba al escenario de la Sala Antiquarium con 'Antología del tango para coro y ensamble instrumental', a partir de las 20,30 horas. Dos semanas después, el sábado 30 de mayo, a las 20,00 horas, será el turno de Sevilla Swing Dance & Van Moustache, que presentarán 'Del Savoy al Cotton Club: una mirada desde Europa a los bailes afronorteamericanos', una propuesta que une música en directo y baile.

La agenda continuará en junio con tres citas en La Fundición de Sevilla dentro del programa Artes y Formación. El jueves 11 de junio, a las 20,30 horas, tendrá lugar la Muestra final del Aula de Artes Escénicas de la UPO, a cargo de La Escalera Teatro.

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, también a las 20,30 horas, se celebrará el Concierto del Coro de la UPO. Cerrará la programación el sábado 13 de junio, igualmente a las 20,30 horas, la Muestra final del Aula Flamenco UPO, impulsada por la Asociación Cultural Flamenca Pablo de Olavide Sentir Flamenco.

Las actividades de la Sala Antiquarium son de entrada libre con reserva previa a través de eventos.upo.es y las de la Fundición están disponibles en la web de la sala (fundiciondesevilla.es).