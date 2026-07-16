La UPO y El Viso del Alcor (Sevilla) crean un Observatorio Urbano para impulsar la Agenda Urbana del municipio

Firma del convenio entre la UPO y el Ayuntamiento del Viso del Alcor - UPO

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva Blázquez, y el alcalde de El Viso del Alcor, Gabriel Santos Bonilla, han ratificado este jueves el convenio de colaboración para la creación y el desarrollo del Observatorio Urbano para la Agenda Urbana de la localidad, que permitirá generar y transferir conocimiento útil para diseñar, ejecutar y evaluar las políticas y los proyectos estratégicos del municipio.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el Observatorio apoyará la implementación de la Agenda Urbana de El Viso del Alcor 2030 mediante la elaboración de información rigurosa sobre su evolución social, económica, territorial y ambiental.

Para ello, desarrollará un sistema de indicadores de ejecución, resultados e impacto con el que se podrá analizar el proceso de transformación del municipio y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.

En este sentido, Francisco Oliva ha señalado la relevancia de las agendas urbanas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local y ha resaltado la labor de transferencia de conocimiento que se realiza en el ámbito del desarrollo urbano por el equipo de UPOMetropoli. "Sin datos, sin estudios, sin indicadores, es imposible hacer políticas públicas eficaces, de ahí la importancia de estos observatorios", ha declarado el rector.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la colaboración de la Universidad, y de su línea de investigación en Política Urbana, para "afrontar una serie de retos importantes que tenemos que abordar en los próximos años".

En este contexto, la generación de datos, el análisis de evidencias y la transferencia de conocimiento se consideran "elementos esenciales" para mejorar el diseño y la aplicación de las políticas públicas locales.

El Viso del Alcor fue reconocido como proyecto piloto del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Española, circunstancia que ha impulsado la elaboración de su propia estrategia urbana.

SISTEMA DE INDICADORES DE TRANSFORMACIÓN URBANA

Uno de los principales resultados del Observatorio será el desarrollo del Sistema de Indicadores de Transformación Urbana del municipio, concebido para medir la ejecución, los resultados y el impacto de las actuaciones previstas en la Agenda Urbana.

Esta herramienta permitirá disponer de información actualizada sobre la evolución del municipio y facilitará el seguimiento de sus objetivos estratégicos. Durante 2026 está prevista la elaboración del Informe de Transformación Urbana de El Viso del Alcor, con datos cerrados a 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, se abordará el diseño del Marco Estratégico de Referencia de la Agenda Urbana de El Viso del Alcor, que servirá para ordenar y relacionar los objetivos de transformación del municipio, los proyectos estratégicos y las evidencias obtenidas mediante datos e indicadores.

El Observatorio desarrollará además estudios específicos sobre cuestiones de especial relevancia para el municipio, entre ellos un análisis vinculado al denominado 'Reto 20.000'. El conocimiento generado se transferirá a los responsables municipales mediante talleres de trabajo y otras herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

El convenio contempla también acciones de formación y sensibilización, la creación de la web del Observatorio, la difusión de resultados, el intercambio de buenas prácticas con otras instituciones y universidades, y la incorporación de estas experiencias a la docencia, la investigación y las prácticas de estudiantes de la UPO.

UPOMetropoli, UN EQUIPO CON EXPERIENCIA EN POLÍTICAS URBANAS

Los trabajos estarán coordinados por el profesor del Departamento de Sociología de la UPO Rafael Merinero Rodríguez y se desarrollarán en el marco de UPOMetropoli, línea de investigación del Grupo Política, Participación y Territorio de la Universidad Pablo de Olavide.

En el proyecto participará también la doctora María Ángeles Huete García, responsable, junto a Merinero, de la línea de investigación sobre política urbana y metropolitana.

El equipo cuenta con experiencia en el diseño y la implementación de agendas y observatorios urbanos. Entre sus proyectos se encuentran los observatorios urbanos de Sevilla, Dos Hermanas y La Rinconada, además de trabajos relacionados con las agendas urbanas de Andalucía y del País Vasco.

Por su parte, en Sevilla, el Observatorio impulsado por la UPO y el Ayuntamiento ha desarrollado un sistema de 120 indicadores y análisis a escala de barrio orientados a apoyar la planificación