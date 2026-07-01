Urbanismo tilda de "desfachatez" que IU Sevilla pida arreglar los pisos de Estrella Vega y rechace fondos para ello

El alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, interviene en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local presidido por José Luis Sanz (PP) ha calificado de "desfachatez y desvergüenza política" el hecho de que Podemos-IU exija a Emvisesa un plan urgente de mantenimiento en una promoción de vivienda en la calle Estrella Vega (9-11) "tras haber votado dos días antes en contra de la financiación para su arreglo".

En un comunicado, el Consistorio remarca que la coalición de izquierdas votó en contra de la modificación presupuestaria del Plan de Inversiones del Patrimonio Municipal del Suelo. "Una votación con la que se pretendían destinar tres millones de euros, precisamente, a la rehabilitación urgente del parque municipal de viviendas en alquiler de Emvisesa".

"Es de un cinismo absoluto ir a hacerse la foto con los vecinos para denunciar deficiencias mientras que, en el Pleno y en los despachos, se bloquea el dinero que sirve para solucionarlas", añade el comunicado. "Podemos-IU prefirió el tacticismo político a dar una solución real a los inquilinos de Estrella Vega".

Insisten desde el Gobierno local que Estrella Vega ya tiene las obras licitadas y adjudicadas. "Frente a la parálisis que pretendía IU con su voto en contra, el Gobierno municipal ha sacado adelante los recursos. La promoción de Estrella Vega no está abandonada: está plenamente incluida en el Plan Hábitat Sevilla".

El citado plan está enfocado en la mejora integral de las condiciones de habitabilidad de más de 2.000 viviendas en 20 edificios del Parque Municipal de Vivienda Social. Al detalle, las obras para solucionar los problemas denunciados --renovación de ascensores, garajes, medidas de seguridad, accesibilidad, aislamiento y eficiencia energética-- "ya están licitadas y adjudicadas".

En este sentido, se iniciarán de forma inminente gracias a la redistribución temporal de fondos "que la oposición intentó tumbar". El Ayuntamiento "está utilizando de forma eficiente el Plan Municipal del Suelo, dotado con 109 millones de euros, para dar respuesta a lo que considera una necesidad prioritaria: la vivienda pública y el bienestar de sus inquilinos".

"Es de una hipocresía política alarmante que el concejal Ismael Sánchez vaya a Estrella Vega a exigir un plan urgente de mantenimiento cuando su propio grupo político votó 'No' a los tres millones de euros destinados a rehabilitar estas viviendas", añade el comunicado.

"Pedimos a IU que deje de utilizar a los vecinos como rehenes de su estrategia de confrontación, que deje de engañarlos y que, si tanto le preocupa el parque público de vivienda, empiece por apoyar las inversiones presupuestarias que sirven para mejorarlo en lugar de votar sistemáticamente en contra", ha añadido el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.