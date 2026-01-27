La US confía en no llegar a los tribunales por la financiación e implantará en 2026 un día de teletrabajo

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, interviene durante el acto de toma de posesión en el Palacio de San Telmo. A 08 de enero de 2026, en Sevilla(Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha confirmado la intención de implantar este mismo 2026 una jornada de teletrabajo para el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) y abordar, posteriormente, la semanal laboral de cuatro días, como ya esta negociando la Universidad de Granada. "El teletrabajo ayuda a la convivencia, incrementa la productividad y puede traer mayor calidad", ha defendido. Se trata de "una línea estratégica" sobre la que "ya tenemos un primer borrador". El modelo estará vinculado a gestión por objetivos. La US determinará las unidades que se podrán acoger y esas unidades "serán las que tendrán que fijar el día con flexibilidad".

En materia de política universitaria, Vargas se ha mostrado confiada en que "no tendremos que acudir a los tribunales" por las "desavenencias" en "criterios de interpretación" del modelo de financiación consensuado entre las universidades públicas andaluzas y la Junta de Andalucía. No obstante, ha recalcado que es bueno que "tengamos un modelo de financiación, porque no todas las comunidades lo tienen".

Igualmente, ha apostado por que las universidades incrementen su autofinanciada para lograr que la financiación sea "sostenible en el tiempo y diversificada". Para ello se creará una oficina de captación de proyectos para avanzar en infraestructuras, sostenibilidad y digitalización. En el caso de la US, el objetivo del Rectorado es alcanzar el 35% en 2032. Actualmente, ese porcentaje es del 28% de un presupuesto global de algo más de 620 millones --de los cuales 480 proceden exclusivamente de la Junta de Andalucía--.

En su primer desayuno con la prensa tras tomar posesión como rectora en el Palacio de San Telmo, Carmen Vargas ha señalado que los rectores "estamos trabajando para que se plasmen nuestras reivindicaciones para hacer frente a los compromisos adquiridos". Al ser preguntada por la aprobación en el Pleno del Parlamento de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), sobre la que el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Francisco Oliva, llegó a decir que "bordeaba lo inconstitucional", la rectora de la US ha reconocido que la figura del interventor externo "no nos gusta" porque las universidades "ya tenemos control interno y auditorías que se hacen con las liquidaciones presupuestarias todos los años".

En cualquier caso, las universidades, ha apostillado, "cumpliremos estrictamente lo que se determine en la Ley", de la que "me gusta" el apoyo a la internacionalización y que quede recogida la bonificación de las matrículas. Para el Personal Docente e Investigador (PDI), la rectora aprobará de manera inmediata un plan de choque para reducir la carga administrativa; y para los estudiantes "vamos a intentar" desarrollar un reglamento provisional de evaluación compensatoria.

Sobre infraestructuras, Carmen Vargas ha anunciado que trasladará al Ayuntamiento un plan para el campus de Cartuja, a fin de dotarlo de una imagen propia. "Allí hay una masa crítica muy grande pero no tiene identidad propia", ha señalado. En ese plan que se negociará con el alcalde José Luis Sanz irán recogidas peticiones de más transporte público, carril bici, zonas verdes y señalización. La rectora ha desgranado su intención de aprobar un plan plurianual de infraestructuras y una planificación "estructurada" para los próximos seis años. Los "compromisos adquiridos" con centros como Farmacia, Agronómica y Medicina se mantienen y se apostará especialmente por la rehabilitación y mantenimiento de los edificios de la US. La sala cero del Museo de la US se inaugurará en verano de este año.

La rectora ha informado, por último, del diseño de un plan para ceder terrenos --los hay en Montequinto y junto al Virgen del Rocío-- para construir viviendas asequibles mediante créditos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, la US incrementará las cuantías de las becas para colectivos vulnerables y confía en que la aplicación de la LUPA se concrete en un plan de ayudas para facilitar el acceso a una vivienda a los universitarios.