La US lidera un proyecto que quiere "recuperar la escritura manual" frente a "irrupción" de la IA en aprendizaje

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla impulsa el proyecto 'Back to the Basics & Back to the Classics: Escritura manual y atención profunda en la enseñanza de la filosofía', una iniciativa que "reivindica el valor de las prácticas intelectuales clásicas frente a los riesgos de la digitalización masiva y la irrupción de la inteligencia artificial generativa, en la medida en que promuevan una actitud pasiva, dependiente y desatenta en el acto de enseñanza-aprendizaje".

Según ha informado la US en una nota, tiene como objetivo recuperar la escritura manual y la lectura pausada como "herramientas esenciales para el pensamiento profundo, la creatividad y la autonomía intelectual". "Estas prácticas, lejos de ser un gesto nostálgico, se presentan como una respuesta innovadora a los desafíos cognitivos del presente", ha referenciado al respecto.

La propuesta, según la US, se apoya en informes internacionales como PISA y Pirls 2021, que señalan el descenso en la comprensión lectora y la expresión escrita en entornos educativos digitalizados.

"Países pioneros en la digitalización total, como Suecia, han iniciado un cambio de modelo y en 2023 su Ministerio de Educación anunció la suspensión del plan de digitalización y una fuerte inversión en libros de texto y escritura manual, tras constatar una caída significativa en las competencias de lectoescritura del alumnado, avalada por análisis de PISA, Timss y Pirls", ha apostillado.