La US presenta la restauración del manuscrito de la Regla de la Vera Cruz, una "joya documental" del siglo XVII

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha presentado esta semana la restauración del manuscrito de Regla de la Cofradía de la Santísima Vera Cruz de Sevilla, fechado en 1634. El manuscrito es una copia solemne de la Regla de la cofradía. Conserva su encuadernación original y está formado por 57 folios de pergamino bien curado y de dimensiones similares a las de otras reglas de hermandades sevillanas de la época.

Así lo ha confirmado la US en una nota de prensa, al tiempo que ha añadido que el texto del códice fue copiado en 1627 por el escritor de libros de la Catedral de Sevilla y "figura de gran prestigio en su tiempo" Juan Camacho.

Posteriormente, Juan de Herrera, uno de los iluminadores de libros más reconocidos de la ciudad según la US, se encargó de su decoración. La iluminación está realizada al temple, siguiendo un método caracterizado por el empleo de carnaciones al natural, la cobertura total de la vitela y el realce de las formas mediante colores de poco cuerpo.

Juan de Herrera utiliza una gama cromática variada, con colores intensos y contrastados, que potencian el movimiento de las figuras, cuyos volúmenes se consiguen mediante sombreados marcados o, en otros casos, mediante gradaciones tonales.

En comparación con otras obras conservadas del mismo periodo, la institución ha asegurado que destaca especialmente la riqueza artística de este ejemplar, no solo por la calidad y el número de páginas iluminadas, sino también por las iniciales figuradas con santos que encabezan cada uno de los capítulos.

El manuscrito se encontraba en un estado de conservación crítico, debido principalmente al deterioro de la encuadernación. La restauración ha sido realizada por Yolanda Abad Méndez, restauradora con amplia experiencia en conservación y restauración de patrimonio documental y bibliográfico, con la colaboración de Pablo Pérez Díaz y Pablo J. Portillo Pérez, especialistas en restauración de tejidos de la empresa Cyrta Textil. La intervención se ha llevado a cabo en el propio taller de restauración de la Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez.