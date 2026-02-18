US reúne a los agentes implicados en la descarbonización de Sevilla para coordinar y aunar sus esfuerzos

Jornada 'De la experimentación a la transformación: reforzando vías colaborativas para la innovación climáticamente neutra: e-city' organizada por la Universidad de Sevilla y Ulysseus - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la universidad europea Ulysseus han organizado este miércoles la jornada 'De la experimentación a la transformación: reforzando vías colaborativas para la innovación climáticamente neutra: e-city', en la que se han dado cita representantes del Joint Research Centre (JRC) en Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, Sevilla TechPark y Endesa, entre otras instituciones.

El objetivo de esta cita es "alinear prioridades y coordinar esfuerzos en torno a la agenda de descarbonización de eCitySevilla, además de presentar el papel de Ulysseus como punto de encuentro para impulsar esta actuación conjunta".

Según ha señalado la US en una nota, la implementación local de eCitySevilla "plantea una serie de retos, entre los cuales figuran Involucrar a los ciudadanos y garantizar su cooperación en la movilidad sostenible y la descarbonización, desarrollar una intermodalidad eficiente para aumentar el uso del transporte público o generar y almacenar energía local a través de comunidades energéticas e inversiones en eficiencia energética".

La US y Ulysseus han organizado esta jornada, dividida en dos sesiones, en las que han reunido en un mismo espacio a representantes institucionales y expertos implicados en estas acciones.

La primera de estas sesiones ha congregado a los responsables de las entidades que deben impulsar esta transformación. Además de Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla, la jornada ha contado con la participación de Antonio Posadas Chinchilla, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Álvaro Pimentel, segundo teniente de alcalde, delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla; Mikel Landabaso, director del Joint Research Centre (JRC) en Sevilla; y Rafael Sánchez, director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Luis Pérez, director general de Sevilla TechPark, ha sido el encargado de moderar todas sus intervenciones.

"La convergencia en Sevilla de todas estas entidades favorece la innovación urbana y la transición energética. Sin embargo, es necesario consolidar el diálogo institucional". Por ello, el eje de este encuentro ha sido plantear el Innovation Hub de Ulysseus en Sevilla, dedicado a Energía, Transporte y Movilidad para Ciudades Inteligentes, como punto de conexión para darle continuidad a todas estas acciones.

"El objetivo es alinear prioridades, identificar oportunidades, reforzar colaboraciones y acordar acciones de seguimiento, en torno a la agenda de descarbonización de eCitySevilla, como modelo de cooperación estable y replicable", ha subrayado la US.

En este sentido, la Universidad de Sevilla y Ulysseus "han ofrecido su conocimiento y las capacidades de su comunidad universitaria para apoyar soluciones y crear continuidad en el seguimiento". Al mismo tiempo, se ha planteado "la importancia de enmarcar la agenda de descarbonización de Sevilla bajo el paraguas del Experimentation Journey del JRC y del proyecto eCitySevilla".

En esta línea, la rectora de la US ha expresado "su voluntad de crear un foro anual que reúna a las entidades que han participado en este evento para seguir dando continuidad a su actuación conjunta".

Expertos llegados de diferentes puntos de Europa han protagonizado la segunda parte de la mañana, que ha tenido formato de Open Class para acercar esta realidad a la ciudadanía gracias a la retransmisión en streaming.

Esta sesión ha permitido ofrecer una visión general del estado actual de la implementación de e-CitySevilla, analizar los retos e identificar cuáles podrían requerir experimentación o apoyo externo y mostrar qué recursos puede Ulysseus poner a disposición de eCitySevilla, tales como los Living Labs, su capacidad formativa o las experiencias de aprendizaje interregional que ofrecen las diferencias universidades socias de la alianza.

Entre los participantes en esta sesión han estado Davide Magagna, líder de la unidad de políticas de innovación e impacto económico del JRC; Eva Martín, responsable de Innovación y Proyectos de Sevilla TechPark; el profesor Ángel Arcos, del Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas I de la US; o Francisco Rodríguez, de Climathon Sevilla.

Los asistentes han podido escuchar los testimonios de Régis Martin, del Ayuntamiento de Niza (Francia) y Erwin Franquet, de la Université Côte d'Azur, una de las ocho universidades que integran Ulysseus. Ambos han traído el ejemplo de Niza y de cómo las diferentes instituciones han trabajado de forma conjunta en la transición energética de la ciudad.