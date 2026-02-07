Utrera (Sevilla) mantiene una "situación controlada" ante la crecida del Salado: "Queda un metro de margen"

Labores de desembalse en el arroyo del Salado, a su paso por Utrera. - AYTO.DE UTRERA

UTRERA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) ha asegurado este sábado que a lo largo de esta noche el arroyo del Salado, que recoge las aguas que llegan del pantano Torre del Águila, han subido 50 centímetros, aunque la situación en la pedanía de Pinzón está controlada "porque aún queda un metro de margen".

En un comunicado, el Consistorio destaca que el agua "no está dando tregua en la jornada de este sábado", como apuntaba la Aemet, que tiene activado el aviso naranja en la provincia por fuertes vientos y lluvias, "y la previsión mantiene la persistencia de precipitaciones, con más o menos intensidad, hasta esta medianoche".

Los sistemas de evacuación de aguas, tanto los municipales como los de la Comunidad de Regantes de las Marismas, están funcionando correctamente, según destaca el Gobierno local. Además, la vigilancia de la situación en Pinzón es permanente "y si hubiese algún cambio, se informará a la población".

En Utrera, continúa la presencia de los efectivos municipales con dos vehículos de vigilancia y control, uno de ellos centrado en cauces y arroyos. También se han reforzado los efectivos de Bomberos y se mantiene en funcionamiento el Centro de Coordinación de Operaciones Municipal (Cecopal).

Donde existe más preocupación en El Palmar, "el que mayores problemas presenta", con una veintena de familias desalojadas, aunque se está manteniendo la situación sin desalojos en otra zona con 60 familias, "que son las primeras que podrán verse afectadas".

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, estaba este viernes visitando la zona, y tras mantener un encuentro con el alcalde de El Palmar, Juan Carlos González, desde el Ayuntamiento utrerano se está prestando ayuda al municipio palmareño con efectivos técnicos y personal de Protección Civil y Bomberos.