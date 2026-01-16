Varios funcionarios de la cárcel de Morón (Sevilla) salvan la vida de un interno tras un intento de suicidio

Archivo - La prisión de Morón de la Frontera - INSTITUCIONES PENITENCIARIAS - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de funcionarios del centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla) salvaron la vida durante la jornada de este jueves, 15 de enero, de un interno que "intentó ahorcarse" en su celda, tras una "rápida actuación" en la que los profesionales lo pusieron a salvo, según ha informado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

La APFP ha concretado que los hechos ocurrieron sobre las 15,00 horas, en el módulo de Aislamiento del centro. El aviso alertó a los funcionarios de que el interno, "clasificado en primer grado por su manifiesta inadaptación a los regímenes comunes", estaba intentando suicidarse.

Varios funcionarios del módulo, junto al Jefe de Servicios, y "debidamente equipados", acudieron "de inmediato a la celda". Posteriormente, lo trasladaron al departamento de Enfermería, donde los servicios médicos lograron reanimarlo y estabilizarlo.

Desde APFP se ha destacado la "dedicación y el riesgo" que asumen los funcionarios de prisiones para "proteger la vida y la integridad" de los internos. Al tiempo, han reclamado mejoras en la seguridad, equipamiento y condiciones laborales y salariales del personal penitenciario.