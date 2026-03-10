La Velada del Año 2026 de Ibai Llanos en Sevilla: Estos son los combates y participantes confirmados

Archivo - Imagen de archivo de la quinta edición de 'La Velada del Año' en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El creador de contenidos Ibai Llanos ha presentado los diez combates y los 20 participantes que participarán en la sexta edición de la 'Velada del Año', entre ellos IlloJuan y TheGrefg, que se celebrará un año más en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 25 de julio, evento que ya ha vendido 80.000 entradas en menos de tres horas.

En concreto, Llanos puso en venta las entradas a las 20,30 horas y en aproximadamente tres horas se confirmó otro lleno por segundo año consecutivo en el Estadio de La Cartuja, tal y como se registró en la pasada edición.

En contexto, según han indicado fuentes de la organización, la presentación batió el récord absoluto de dispositivos conectados en anteriores ediciones, con un pico de audiencia superior a 1,7 millones de espectadores y una media de usuarios superior al millón.

De esta forma, los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul, acostumbrados a cubrir grandes eventos deportivos, se enfrentarán en un combate que los posicionará, por esta vez, en los focos de este popular evento.

La tiktoker hispalense Fabiana Sevillano y la presidenta del club de la Queens League Américas Atlético Parceras, 'La Parce', también se enfrentarán en uno de los combates femeninos previstos para esta noche. Otro de los previstos en dicha categoría son los que enfrentan a la 'streamer' Alondrissa y a la youtuber Angie Velasco, así como al combate entre las creadoras de contenido Natalia MX y Clersss.

No obstante, uno de los combates que suscitará especial interés será el enfrentamiento entre Rivers y Roro, que han querido repetir tras combatir en anteriores ediciones. Buscará redimirse de la derrota Roro, que cayó ante Abby en la pasada edición. Por otra parte, el último combate femenino enfrentará a las influencers españolas Marta Díaz y Tatiana Kaer.

En cuanto al resto de combates masculinos, Viruzz volverá a presentarse por quinta vez, en esta ocasión contra Gero Arias. Por su parte, los artistas Kidd Keo y Lit Killah dejarán a un lado el micrófono para enfundarse los guantes de boxeo y enfrentarse entre sí. Por su parte, Fernanfloo querrá revalidar su victoria en la tercera edición frente a Yo Soy Plex, que hizo lo propio en la cuarta edición.

Finalmente, los creadores de contenido IlloJuan y The Grefg combatirán entre sí en un duelo de alto voltaje entre el gran vencedor de la pasada edición y el streamer malagueño, que buscará el trono ante el vigente campeón.

En suma, Sevilla acogerá por segundo año consecutivo un evento que el pasado 26 de julio ya reunió a 80.000 espectadores en el Estadio La Cartuja y a nueve millones en Twitch.