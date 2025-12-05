La Virgen de la Macarena de Sevilla será repuesta al culto este lunes tras su restauración

Archivo - Imagen de archivo del acto de entrega de la Rosa de Oro. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Macarena ha anunciado este viernes que María Santísima de la Esperanza Macarena será repuesta al culto el próximo lunes, 8 de diciembre, a las 6,00 horas, una vez finalizado el proceso de restauración realizado por Pedro Manzano, refrendado por la comisión de seguimiento y aprobado por la Junta de Gobierno.

Según ha detallado la Hermandad en un comunicado, la imagen estará expuesta para la veneración de hermanos y devotos el lunes, de 6,00 a 23,00 horas, y el martes y miércoles, 9 y 10 de diciembre, de 7,00 a 21,00 horas.

La Junta de Gobierno ha establecido estos horarios para que todos los hermanos y devotos puedan reencontrarse con la Santísima Virgen, confortándose nuevamente con su bendita presencia.