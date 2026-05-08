Vox advierte de "colapso" en el centro de salud de Pino Montano en Sevilla: "Es ejemplo de la mala gestión de la Junta"

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía por la provincia de Sevilla, Javier Cortés, en el centro de salud de Pino Montano - VOX

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía por la provincia de Sevilla, Javier Cortés, ha advertido este viernes de la situación de "colapso" que sufre el centro de salud del barrio sevillano de Pino Montano, una coyuntura que "no es un caso aislado" y "por desgracia, es un ejemplo más de la mala gestión de la Junta de Andalucía en cuanto a Sanidad se refiere".

"Los sanitarios del centro nos han dicho que, tan solo dos años después de la ampliación y renovación del mismo, actualmente se cae a pedazos, está teniendo que volver a ser renovado porque la ampliación fue una chapuza. Se han caído las lámpara y se han agrietado los suelos. Esto lo sufren los de siempre, la gente que necesidad de la sanidad pública", ha expresado en una declaración a medios de comunicación a las puertas del referido centro.

Asimismo, ha reiterado que la sanidad pública andaluza se encuentra "ante un colapso total" pese a contar con "más inversión que nunca". "A pesar de ello, cuenta con las listas de espera más altas de España", ha asegurado, al tiempo que ha esgrimido que el sistema de salud andaluz "maltrata laboralmente" a los sanitarios, que "se ven obligados" a busca oportunidades en otras comunidades autónomas.