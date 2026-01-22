Vox espera que la reforma de la ZBE de la Cartuja en Sevilla se apruebe en febrero y que se anulen las multas de enero

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, en la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja. - VOX SEVILLA

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha asegurado este jueves que espera que la reforma de la Ordenanza de Movilidad para cambiar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)de la Cartuja se apruebe en el próximo Pleno del mes de febrero.

En una nota remitida por el partido, ha indicado que el lunes se firmó el inicio del expediente de revisión de la ZEB y los técnicos del Instituto de Tecnología del Ayuntamiento de Sevilla "trabajan ya" en el diseño e instalación de los sensores para medir la calidad del aire en tiempo real.

Asimismo, ha asegurado que se van a instalar pantallas informativas en los accesos a la Cartuja. Una vez reformada la ordenanza municipal, "sólo se restringirá el tráfico rodado cuando se superen los límites de contaminación establecidos por la Unión Europea".

En este sentido, Peláez ha subrayado que "están en permanente contacto con el gobierno de la ciudad para que las sanciones que se impongan desde el acuerdo alcanzado entre el PP y VOX y la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad, unas 4.000 aproximadamente, sean anuladas y los importes ingresados sean devueltos a los conductores".

"El modelo que seguimos en Sevilla, inspirado en un acuerdo similar entre PP y VOX en Castellón, se implantará paulatinamente en el resto de grandes ciudades españolas conforme vayan desapareciendo de los Ayuntamientos los gobiernos de izquierdas, dedicados a exprimir fiscalmente a familias y trabajadores por orden de las élites globalistas que nos quieren cada día más pobres y dependientes", ha concluido la portavoz.

La reforma de la ZBE de la Cartuja es uno de los puntos del acuerdo firmado entre PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales de la ciudad para 2026.

La ZBE entró en vigor el 1 de julio de 2024 y prohibía la entrada a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7 a 19 horas, a los vehículos más contaminantes. Si el vehículo en cuestión dispone de la calificación energética '0 Emisiones', 'ECO', 'C' O 'B', no estaba afectado por la medida, derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático