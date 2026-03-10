Vox pide regular el uso del burka y el niqab en los accesos a dependencias del Ayuntamiento de Sevilla

Archivo - La concejal de Vox en Sevilla, Cristina Peláez, durante su intervención en un Pleno del Ayuntamiento - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado este martes una propuesta de acuerdo para debatir en la próxima Comisión de Fiscalización y Control para regular el acceso a dependencias municipales en "casos de ocultación integral del rostro".

Según ha indicado el partido en una nota, las dependencias municipales son espacios administrativos en los que "se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público, se gestionan datos personales, y se garantiza la seguridad de usuarios y empleados públicos".

En este contexto, Vox ha asegurado que la identificación visual del rostro resulta, "en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público".

Ante esto, ha indicado que la utilización de prendas "que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico (niqab o burka), impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta".

Vox ha señalado que esta iniciativa se "limita a regular una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales, vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro".

El partido ha indicado que se considera "ocultación integral del rostro" aquella "producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente".

"La regulación que se propone establece una exigencia funcional, aplicable a cualquier prenda -religiosa o no- que produzca el mismo efecto de ocultación facial, con independencia del origen, motivación o significado de la prenda", ha afirmado el comunicado.