Vox respalda las reivindicaciones de la plataforma 'SevillaYA' y reclama "unas infraestructuras a la altura"

Publicado 23/09/2019 14:39:37 CET

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento hispalense y los principales dirigentes de la plataforma civil '#SevillaYA', que aglutina a entidades patronales y sindicales, colegios profesionales, universidades y asociaciones para reivindicar las infraestructuras y proyectos estratégicos de la provincia, han celebrado este lunes una reunión tras la cual la formación de Santiago Abascal ha apoyado el "análisis" y demandas de la citada plataforma, reclamando "unas infraestructuras a la altura de la capital de Andalucía".

Al respecto, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, quien ha participado en este encuentro, ha manifestado ya en otras ocasiones que los datos barajados por la patronal reflejan que en los últimos diez años, las inversiones destinadas por los gobiernos estatales del PSOE y el PP a la provincia han caído un 71,81 por ciento.

En ese sentido, la plataforma reivindica especialmente la terminación de la autovía metropolitana SE-40 con los túneles del tramo Dos Hermanas-Coria del Río, destinados a salvar el cauce vivo del río Guadalquivir, dados los intentos por "distraer" el túnel sur hacia "otras propuestas" como su sustitución por un puente; la necesaria reanudación de las actuaciones relativas a la construcción de la red completa de metro, pues Sevilla estrenó en 2009 y su primera y de momento única línea; o la largamente demandada conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto hispalense.

Los representantes de la plataforma, Miguel Rus; Francisco Herrero como presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla; Cristina Murillo como decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla; y Pedro Montero del Colegio Profesional de Economistas, han entregado a los concejales de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez y Gonzalo García de Polavieja, y la diputada nacional de dicha formación por Sevilla, Reyes Romero, el documento que recoge todas y cada una de las reivindicaciones en materia de infraestructuras, equipamientos y proyectos necesarios para el desarrollo de Sevilla.

Los representantes de Vox, en ese sentido, han "coincidido en el análisis" y peticiones de la plataforma. "Sevilla no merece tener unas infraestructuras que no se corresponden en modo alguno con la evolución de la ciudad y no dan respuesta a las necesidades sociales y económicas de la capital y de toda su zona de influencia", ha aseverado Cristina Peláez, reclamando "unas infraestructuras a la altura de la capital de Andalucía" y lamentando "la dejadez y la incapacidad de los diferentes gobiernos para dar respuesta a los problemas reales de la ciudad".

Por su parte, la diputada por Sevilla en el Congreso Reyes Romero ha recordado que recientemente presentó una pregunta al Gobierno central sobre "los graves problemas de accesibilidad" que sufre Sevilla. "Seguiremos trabajando desde todos los frentes institucionales para que Sevilla cuente con lo que le corresponde y estaremos vigilantes para evitar que el PSOE no intente engañarnos, como se pretende, con una alternativa que no pase por los túneles de la SE-40", ha manifestado.