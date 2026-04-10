Vox Sevilla asegura que Andalucía "necesita un giro de 180 grados" ante la "estafa del bipartidismo"

El cabeza de lista de Vox de la provincia de Sevilla para las próximas elecciones autonómicas, Javier Cortés. - VOX SEVILLA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla, Javier Cortés, ha destacado este jueves en su intervención en el acto de presentación de candidatos a las elecciones andaluzas que ha tenido lugar en Málaga, que Andalucía "necesita un giro de 180 grados Frente al socialismo rojo y al socialismo azul".

Cortés ha asegurado que"el Partido Popular "ha mantenido intactas las estructuras del socialismo, incluyendo aquellas que han permitido la corrupción durante décadas"; calificando a las políticas de Juanma Moreno de "socialismo azul", según ha indicado el partido en una nota.

"Moreno ha seguido sosteniendo las redes clientelares del socialismo rojo, manteniendo a los enchufados de la Faffe, y continúa destinando millones de euros a sindicatos corruptos que no han dado explicaciones ni han devuelto lo robado. Y desde aquí lo decimos claro, como lo hemos dicho siempre: ¡Devolved lo robado!", ha afirmado Cortés en el acto que ha contado con la presencia de Santiago Abascal y Manuel Gavira.

El cabeza de lista ha señalado "la estafa del bipartidismo" y ha criticado que "esa supuesta estabilidad" trae consigo "las mismas políticas y corruptelas".

"Al final, unos y otros han demostrado ser lo mismo: los de los ERE, la Faffe, los de Koldo, los de Plus Ultra y también los de Gürtel, Kitchen y ahora en las mascarillas en Almería. Verdaderamente son la mafia y la estafa", ha subrayado.

Ante esta situación, Javier Cortés ha defendido "una alternativa clara de transparencia y una responsabilidad de cambio para Andalucía. Y esa alternativa de futuro y esperanza es Vox".

