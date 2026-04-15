Vox Sevilla critica la regularización masiva: "Tenemos que lograr que desaparezcan los Mohamed de las ayudas sociales"

El cabeza de lista de Vox por Sevilla, Javier Cortés, junto a la número dos, Cristina Peláez, en la Torre Norte de la Plaza de España. - VOX

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado el Real Decreto que aprobado este martes por parte del Gobierno que "pretende regularizar a 600.000 inmigrantes ilegales, provocando el PSOE un 'efecto llamada' del bipartidismo sin precedentes". Así lo ha expresado el candidato que encabeza la lista de esta formación a las elecciones andaluzas por la provincia de Sevilla, Javier Cortés, en un acto celebrado junto a la Torre Norte de la Plaza de España.

"Además, esté el 'efecto llamada' por parte del Partido Popular, de Juanma Moreno, llamando a toda África, con el corazón así de ancho, para que tengamos que sufrir las consecuencias devastadoras de una inmigración ilegal que está colapsando todos los servicios sociales, todas las ayudas, los barrios y son consecuencias que están sufriendo los españoles más humildes", ha añadido Cortés.

Para ello, el dirigente de Vox, que ha estado acompañado por la número dos en la lista y portavoz municipal, Cristina Peláez, ha esgrimido que en los últimos cinco años "han entrado tres millones de inmigrantes ilegales, y las consecuencias son devastadoras, como la inseguridad, con robos y 'machetazos', y la pérdida de identidad de nuestros barrios, afectados por la islamización".

Javier Cortés también se ha referido a los efectos que la inmigración ilegal "tiene sobre la vivienda", dado que "no se han construido las suficientes para acoger a todas estas personas. Son tres millones de personas que no están en la calle, que están provocando subidas del precio del alquiler y que está haciendo que la vivienda sea inaccesible para los jóvenes de España".

"Tenemos problemas en la dependencia, problemas con las becas, con el acceso a guarderías gratuitas... Mientras los españoles pagamos cada vez más, impuestos los servicios sociales están más deteriorados", ha abundado al respecto el cabeza de lista de Vox por Sevilla, al tiempo que ha remarcado que los centros de salud de aquellos municipios y de aquellos barrios "que están afectados por la inmigración ilegal están colapsados".

Por último, el candidato de Vox ha destacado la precariedad laboral y "cómo los jóvenes españoles tienen que competir con mano de obra esclava y barata que está siendo contratadas por empresarios sin escrúpulos". "La solución no es otra que la prioridad nacional, conseguir que desaparezcan los Mohamed de las ayudas sociales para que vuelvan a aparecer los Martínez, los Fernández y los García".