El Zurich Maratón de Sevilla abre las inscripciones al público hasta el límite de 20.000 dorsales para la edición 2027

EL Zurich Maratón de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Zurich Maratón de Sevilla abre este jueves las inscripciones para el público en general hasta completar los 20.000 dorsales disponibles para el 21 de febrero de 2027, tras los dos primeros plazos preferenciales que han premiado la fidelidad de los inscritos en 2026 y a aquellos que estuvieron apuntados a la lista de espera. Esta cifra supondrá el récord histórico de participación tras los 17.000 que hubo en 2026.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el periodo de inscripciones generales para el Zurich Maratón Sevilla 2027 se abre este viernes 17 de abril a las 00:01 horas y permanecerá activo hasta alcanzar el máximo de 20.000 plazas disponibles en total. En una primera fase, los inscritos en 2026 han tenido su dorsal garantizado durante 4 días (del 9 al 12 de abril), y en una segunda fase (del 13 al 16 de abril) lo han podido hacer todos aquellos corredores que se inscribieron a la lista de espera del Zurich Maratón Sevilla 2026 y que han decidido participar en 2027.

A partir de este viernes 17 de abril a las 00h01 se abrirá el proceso a todo aquel que quiera inscribirse hasta completar los 20.000 dorsales disponibles. Ya en la pasada edición se agotaron las inscripciones en tiempo récord, en 28 días, y la expectación por la prueba del próximo 21 de febrero de 2027 es máxima, entre otras cosas, debido a los grandes resultados obtenidos por los corredores de élite en el maratón más llano de Europa, y que sigue siendo a mediados de abril el tercero más rápido del año.

El Zurich Maratón de Sevilla tiene el circuito más llano de Europa, con sólo 38 curvas y 10 metros de desnivel en su trazado, y la última edición fue noticia a nivel planetario tras el espectacular final al sprint y en que los jueces tuvieron que recurrir a la foto finish para dilucidar el ganador entre los etíopes Tola Shura Kitata y Abderehman Asrar Hiyrden, que cruzaron la meta con un tiempo de 2h03:59.