Mancomunidad Axarquía buscará maximizar impacto de ferias de turismo - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía Costa del Sol, Jorge Martín Pérez, ha informado de que la institución pública comarcal va a iniciar un nuevo modelo de promoción en las tradicionales ferias de promoción turística.

Así, ha detallado que en el destino en el que se celebren las ferias de turismo se va a desplegar una campaña en medios de comunicación locales y provinciales además de contar con la participación activa de influencer en diferentes redes sociales.

Martín ha explicado que desde la Mancomunidad de Municipios se va a complementar la presencia física del estand con una estrategia digital y de medios previa, durante y posterior al evento.

Al respecto, ha añadido que, "además de participar activamente en el expositor ofreciendo la información de la comarca de la Axarquía Costa del Sol tanto a profesionales como al público en general, se van a desarrollar acciones paralelas en torno a influencers y medios de comunicación".

"Se trata de herramientas más directas y efectivas para que tanto el destino comarca Costa del Sol-Axarquía y su sector empresarial ingresen en nuevos mercados", ha precisado el presidente de la institución pública comarcal responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca.

Ha añadido, asimismo, que "esta forma de promocionar además nos permite visibilizar nuestro destino fuera de la feria, es decir, llegamos a sus hogares, teléfonos, tablet y ordenadores directamente. Por tanto, ampliamos el radio de acción al público general, y lo hacemos durante más tiempo, prolongando la promoción más días".

Las acciones de prensa se van a realizar en medios de comunicación locales, provinciales y autonómicos del destino en el que se celebre la feria de turismo combinando sus ediciones impresas con la digital, radio o televisión.

Por otro lado, respecto a las redes sociales, Mancomunidad Axarquía va a invitar a creadores de contenido del sector viajes para que transmitan en vivo desde el propio stand aportando autenticidad a la promoción que la institución pública hace de la comarca en las ferias, atrayendo público al stand y con un alcance masivo en redes sociales.

"Los influencers realizaran también varios post con diferentes recomendaciones sobre rutas, playas, cuevas, alojamientos, bodegas, restaurante o golf entre otros segmentos y posibilidades que ofrece la comarca axárquica malagueña", ha agregado.

Martín ha señalado que "los influencers actuarán como enlace entre la oferta profesional y el viajero final aportando frescura y autenticidad a la promoción turística que hacemos desde Mancomunidad Axarquía en las ferias" y ha subrayado "que todas las publicaciones creadas en redes sociales estarán activas y seguirán generando impacto durante los meses siguientes a la celebración de las ferias de turismo".

"No podemos seguir participando en las mismas ferias de turismo y con los mismos materiales y formas de hace 30 años", ha incidido Martín, que ha calificado este tipo de acción como "obsoletas, poco sostenible y en ocasiones con escaso retorno de inversión en ocasiones".

Así, ha valorado que "la feria de turismo dura unos días y tiene un aforo limitado, pero las redes sociales y la prensa llevan la comarca de la Axarquía a quienes no pudieron asistir y durante más tiempo".

De este modo, ha continuado, "no solo nos acercamos al público que asiste a la feria, sino que también tenemos más presencia y relevancia en la ciudad y en las redes sociales llegando a otros perfiles diferentes".

Martín ha explicado que desde Mancomunidad se impulsó una experiencia piloto con medios de comunicación y redes sociales en la última feria de BTL de Barcelona y que ahora se va a realizar lo mismo en Expovacaciones Bilbao.

Por su parte, el vicepresidente del Área de Turismo Jesús Pérez Atencia, ha explicado que desde la Mancomunidad Axarquía se viene apostando por un modelo de promoción "más fresco, sostenible y con mayor alcance y prestigio basado en la digitalización unificada de toda la oferta turística de la comarca y servicios complementarios".

"En las ferias de turismo se está reemplazando el soporte tradicional en folletos de papel por códigos QR que enlazan directamente con el destino de ahí a que la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía trabaje de manera constante con los Ayuntamientos y empresarios para mantener activo y actualizado el portal información turística www.turismoaxarquiacostadelsol.com y los códigos QR", ha concluido.