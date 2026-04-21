Mijas refuerza su promoción con su participación en un roadtrip con agentes de viajes por los Balcanes

Promoción turística de Mijas - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga), a través del área de Turismo, participa en una acción promocional itinerante por los Balcanes organizada junto a Turismo Costa del Sol, con el objetivo de dar a conocer el destino en mercados estratégicos del este de Europa.

Esta iniciativa, que se desarrolla en formato roadtrip, contempla distintas paradas en ciudades como Belgrado, Zagreb y Liubliana, donde se están llevando a cabo encuentros profesionales con agencias de viajes, touroperadores y otros agentes del sector turístico.

El concejal de Turismo, Francisco Jerez, ha explicado que "la presencia de Mijas en este tipo de acciones es fundamental para seguir diversificando nuestros mercados emisores y reducir la dependencia de destinos tradicionales", subrayando la importancia de abrir nuevas vías de crecimiento para el municipio.

Jerez ha señalado que "estamos trasladando una imagen de Mijas como destino completo, capaz de ofrecer experiencias durante todo el año, con una oferta que combina litoral, interior, gastronomía y cultura", poniendo en valor la singularidad del municipio dentro de la Costa del Sol.

Asimismo, ha incidido en que estos encuentros permiten establecer contactos directos con profesionales del sector, lo que facilita futuras colaboraciones y acuerdos comerciales. "No se trata sólo de promocionar, sino de generar relaciones que se traduzcan en visitantes reales para nuestro municipio", ha añadido.

De igual modo, ha valorado el trabajo conjunto con el resto de entidades participantes y ha destacado que "la coordinación con el conjunto del sector es clave para que destinos como Mijas sigan ganando presencia en el ámbito internacional".

Por último, Jerez ha señalado que Mijas "seguirá apostando por este tipo de iniciativas que nos permiten estar presentes allí donde se toman decisiones y donde se define el flujo turístico de los próximos años" y ha reafirmado "el compromiso del área de Turismo con la promoción exterior del municipio".