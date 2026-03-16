Turismo.- El Pleno de Alhaurín de la Torre da luz verde definitiva a un nuevo hotel de 40 habitaciones

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha aprobado una innovación-modificación del Plan General para la clasificación como suelo urbano con uso hotelero de una parcela que dará lugar a una nueva unidad de ejecución de 8.278 metros cuadrados. La mayor parte, concretamente un 79%, se cederá para zonas verdes y equipamiento según la memoria del proyecto, que cifra en unas 40 las habitaciones con las que contará el futuro hotel.

La propuesta, presentada por el alcalde, Joaquín Villanova, salió adelante en el último pleno ordinario de la Corporación con el voto favorable del grupo municipal del PP y de Vox y la abstención de PSOE y Con Andalucía.

Según destacan desde el Consistorio en un comunicado, el hotel cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, una vez incorporada una serie de subsanaciones tras los requerimientos derivados de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, solicitados después de la primera aprobación por parte del Pleno en mayo del año pasado. El expediente se remitirá ahora a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de urbanismo para su aprobación definitiva.

La parcela se sitúa junto a la carretera A-404, a la altura del sureste de la urbanización Peralta, y el proyecto ha reservado una importante cantidad de metros cuadrados (más de 6.500) que se cederán al Ayuntamiento para zonas verdes, áreas libres, equipamiento, calles y aparcamientos. La memoria señala que habrá además una estancia que se destinará a restaurante y estima en unas 40 habitaciones las que se podrían crear, si bien la cifra definitiva se determinará una vez se redacte el proyecto definitivo.

Se refuerzo asimismo el aislamiento acústico respecto a las zonas residenciales colindantes, se dotará al establecimiento de un sistema de ventilación natural durante las épocas del año que el clima lo permita y se aplicarán sistemas de tratamiento del agua para un consumo y disfrute racionales.

La memoria propone una única etapa de desarrollo para el ámbito total de la unidad de ejecución con una duración de un año para las obras de urbanización, que se iniciarán una vez sea aprobado el estudio de detalle, el proyecto de reparcelación y el correspondiente proyecto de urbanización. Las edificaciones podrán construirse a la vez que las obras de urbanización, una vez obtenidas las pertinentes licencias.

La evaluación económica indicativa del plan de ordenación para el presupuesto de ejecución material de urbanización es de 246.085 euro. El incremento patrimonial total previsto para la hacienda local, desde el inicio de la actuación hasta la recepción de las obras de urbanización, será la suma del coste de urbanización de las cesiones de suelo dotacional y viario, que obtiene gratuitamente, y el valor del aprovechamiento obtenido por el 15% de cesión, lo que hace un total de 724.885 euro.

Villanova ha remarcado la importancia de esta iniciativa dada la escasez de establecimientos hoteleros en la actualidad en Alhaurín de la Torre. En este sentido hay que recordar que el año pasado se aprobó también otra innovación para otro hotel más, en este caso en el entorno de los polígonos industriales, entre las calles de los Panaderos y de los Alfareros.