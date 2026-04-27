Vodafone y Ayuntamiento de Huelva se alían para impulsar la digitalización y la accesibilidad turística

Muelle del Tinto de Huelva. - VODAFONE

HUELVA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España y el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Juventud, han anunciado la adjudicación de dos contratos estratégicos para la transformación digital y la mejora de la accesibilidad del sector turístico en la capital onubense.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, el primer proyecto, adjudicado por un importe de algo más de 261.000 euros (IVA incluido), está centrado en la digitalización de los espacios interpretativos y expositivos de la Casa Colón. Este contrato, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Huelva, The British Legacy', contempla la creación de contenidos digitales avanzados, como reconstrucciones 3D, realidad aumentada, visitas virtuales y el suministro del equipamiento hardware necesario para su visualización.

El segundo contrato, valorado en algo más de 128.600 euros (IVA incluido), tiene como objetivo el suministro e instalación de dispositivos didácticos y tecnológicos para promocionar la accesibilidad cognitiva, visual y auditiva en recursos patrimoniales clave de la ciudad, como el Barrio Reina Victoria y el Muelle de la Compañía Río Tinto, dentro del programa 'Huelva - Destino Accesible'.

Para el desarrollo y ejecución de ambos proyectos, Vodafone se ha apoyado en las soluciones tecnológicas de su partner Sebka Technology. Gracias a esta alianza, el Ayuntamiento de Huelva podrá ofrecer a los visitantes una experiencia turística mucho más inmersiva, inclusiva y de vanguardia, consolidando a la ciudad como un referente en turismo inteligente y accesible para todas las personas.

El proyecto de digitalización de la Casa Colón está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Por su parte, el proyecto de accesibilidad se inserta en el Plan Turístico de Grandes Ciudades (PTGC), cofinanciado por la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento.

De este modo, el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso, ha señalado que este acuerdo con el Ayuntamiento de Huelva "refleja el compromiso con la digitalización de las administraciones públicas y el desarrollo de destinos turísticos inteligentes e inclusivos". "A través de la innovación tecnológica y de la mano de partners especializados como Sebka Technology, ayudaremos a potenciar y proteger el inmenso valor del legado histórico y cultural onubense, haciéndolo accesible y atractivo para todos los ciudadanos y visitantes".

Vodafone y el Ayuntamiento de Huelva consolidan así una alianza clave para la transformación digital del sector turístico andaluz. La integración de estas nuevas herramientas tecnológicas permitirá mejorar la gestión, promoción y accesibilidad del Legado Británico, la Casa Colón, el Barrio Reina Victoria y el Muelle del Tinto. También impulsa un modelo de turismo más inteligente, inclusivo, sostenible y preparado para los retos del futuro, beneficiando tanto a los visitantes como al desarrollo económico y cultural local.