El CEO de 'YNSAT' destaca la "importancia" de la IA en la "optimización de la minería moderna"

CEO de 'Ynsat', Víctor Moreno, en su intervención durante los cursos de verano de la UNIA - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El CEO de la empresa malagueña 'Ynsat', Víctor Moreno Campos, ha destacado la relevancia de facilitar "la toma de decisiones conscientes, teniendo los datos y teniendo el conocimiento para tomar decisiones de optimización" en el sector minero en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva).

En una entrevista con Europa Press, Víctor ha hablado sobre la minería moderna, ya que ha sido uno de los ponentes del curso 'Minería Inteligente: Tecnología, Automatización y Sostenibilidad', dirigido por el doctor de la Universidad de Huelva Domingo Javier Carvajal Gómez, y ha desarrollado su intervención en la 'Gestión y desarrollo de la innovación a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos mineros' este pasado martes.

El directivo ha explicado que la compañía trabaja en diferentes ciclos de la actividad minera, desde la exploración inicial, donde ha asegurado que "para explorar todo lo que tú haces, realizas un boquete en el suelo, miras a qué profundidad hay diferente material y ahí puedes hacerte una idea de si hay un depósito para hacer una mina o no".

Ha subrayado que el enfoque tradicional de la minería ha evolucionado "significativamente", ya que "antiguamente tú ibas, mandabas a muchísimos geólogos, buscabas, veías un sitio y decías, venga, vamos a hacer perforación en esta zona", mientras que actualmente "con todos los datos que hay, satelitales o hiperespectrales te permite tener un estudio preliminar para intentar optimizar".

El CEO de 'Ynsat' ha indicado que esta transformación también se aplica a la prevención de fallos de infraestructura, señalando que "modelos predictivos te avisan si vas a fallar y te permiten actuar de forma preventiva en lugar de reactiva".

El joven empresario malagueño, ha concluido que esta evolución es "fundamental" porque la minería es "tan crítica, que no se puede quedar atrás simplemente", consolidando así lo que ha denominado como "minería inteligente".

LOS INICIOS DE MORENO

El directivo de 'Ynsat' ha explicado su evolución hasta estar "asentado en el sector minero al cien por cien", quien recuerda cómo su socio y él "comenzamos muy ligados al sector espacio, desde la Universidad de Málaga".

Con una "competición para frikis", como ha comentado, y "una solución de software", resulta que la Agencia Espacial Europea (ESA) les "brinda la oportunidad de crear un software para que niños aprendieran a utilizar los datos satelitales" y cumplir un "sueño emprendedor" que "siempre he tenido claro", según ha relatado el ingeniero industrial malagueño.

"Lo que pasa es que el sector educativo era algo que le veíamos mucho futuro, pero habíamos desarrollado una plataforma súper fácil de utilizar que utilizaban niños de siete años. Entonces ahí fue cuando un poco indagando y tal, vimos que el sector minero podía tener sentido", ha explicado Moreno, quién ha recordado como "sin tener ni idea, me colgué una mochila, me fui a Canadá, acabé vendiendo y ahora tenemos oficina en Canadá, en Australia y estamos en la minería".

Respecto a lo que ha venido a hacer en los cursos de verano de la UNIA, Moreno ha comentado el plan que tenía el director del curso con él: "lo que me propuso Domingo sobre todo es hablar sobre el ciclo de innovación. Es verdad que en nuestra empresa no trabajamos nada en España, entonces un poco lo que yo pretendo a los que vengan es explicarles cómo yo veo esos ciclos de innovación, en lo que son los mercados mineros más desarrollados del mundo".

Y es que a pesar de trabajar con empresas fuera del nivel nacional, situados en Latinoámerica, Cánada o Australia, el CEO de 'Ynsat' ha recalcado sus logros, tras decir que trabaja con las empresas 'Tier One' que "tienen cientos de miles de empleados y facturan miles de millones". "Entonces, hay un nivel de innovación que no ves en otros mercados. Yo lo que he intentado es trasladar un poco lo que vemos nosotros trabajando mano a mano con esos clientes".

MINERIA INTELIGENTE, UN CURSO EVOLUTIVO

Bajo el título 'Minería Inteligente: Tecnología, Automatización y Sostenibilidad', dirigido por el profesor titular de la Universidad de Huelva Domingo Carvajal Gómez, se analiza el paradigma del Smart Mining, con la inteligencia artificial, la automatización avanzada y el blockchain como ejes de una minería "más segura y sostenible en la obtención de minerales críticos como el litio o las tierras raras".

Y es que, la transición energética global exige mucho más que energías renovables, requiere una moderna minería digital, inteligente y sostenible que posibilite la obtención de los minerales y metales críticos, que son la base material de la electrificación, el almacenamiento energético y la digitalización industrial que impulsa la economía responsable baja en emisiones, ha emitido la UNIA en un comunicado de presentación del curso.

La exploración y explotación de recursos se apoya en modelos predictivos basados en IA, machine learning y geointeligencia, permitiendo una toma de decisiones que "reducen incertidumbres, minimizan los riesgos y la huella ambiental". La integración de sensores y plataformas digitales habilita el monitoreo continuo y en tiempo real de operaciones críticas, "optimizando el uso de energía, agua y materiales".

Durante este encuentro diferentes profesionales de empresas con importancia en el sector harán de ponentes del curso, entre los que destacan los responsables de distintas empresas como Sandvik Mining, Boliden Group, Sandfire Matsa o Metso, junto al titular de la Universidad Politécnica de Madrid Ángel María Tobar Escudero.