Archivo - (Foto de ARCHIVO) El expresidente de Aragón Javier Lambán durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado este viernes que acepta la propuesta del grupo municipal del PSOE y que el expresidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto, tendrá una calle en la ciudad.

"El constitucionalismo de Javier Lambán y su defensa de Aragón merece que la ciudad de Zaragoza honre su memoria. Así será. La capital de Aragón le dedicará una calle para recordar su defensa de España frente al independentismo y los extremismos", ha manifestado en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--.

La propuesta la ha presentado este viernes la portavoz municipal socialista, Lola Ranera, quien ha expresado que "es importante que la capital de Aragón recoja el nombre de quien fuera presidente de los aragoneses" y ha anunciado que trasladaría esta petición a la alcaldesa el próximo martes, cuando ambas se reunirán dentro de la ronda de contactos con motivo del inicio del curso político.

"Javier Lambán fue un presidente para todo Aragón, que defendió a los aragoneses y, por lo tanto, a los zaragozanos. Que defendió el servicio público, que tuvo pasión por el servicio público", ha señalado.

Antes, la secretaria general del PSOE Aragón y ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, avanzaba la propuesta y expresaba su deseo de que todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza apoyen la propuesta.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una reunión del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón por el inicio del curso político, Alegría ha confiado en que "nuestra ciudad cuente lo más pronto posible" con una calle en honor a Lambán.

Por su parte, el presidente autonómico y sucesor de Lambán, Jorge Azcón, ha considerado, también en su cuenta de 'X', un "enorme acierto" la propuesta porque "será un homenaje más a lo esencial de su legado: la defensa de la Constitución, los valores de la Transición y la unidad de España, además de la oposición frontal a los gravísimos errores del sanchismo y sus pactos con el independentismo".