Bermúdez de Castro urge a cubrir todas las plazas de la Guardia Civil en Aragón y mejorar los medios materiales

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado: "No hay mejor cuerpo de seguridad para proteger los pueblos que la Guardia Civil" y ha urgido al Ministerio del Interior a cubrir todas las plazas y mejorar los medios materiales.

Ha respondido así a una pregunta del diputado del PAR, Alberto Izquierdo, en la sesion plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha tildado de "escándalo y vergüenza" que en la provincia de Teruel no haya cuarteles abiertos por la noche.

Ha señalado que "hay una buena interlocución" con el Ministerio del Interior y ha considerado que "a día de hoy el Gobierno de Aragón no tiene capacidad" para crear una Policía Autonómica y ha alertado de "las disfunciones" en las comunidades donde hay cuerpos autonómicos de policía, tras lo que ha recordado que el Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la firma de un convenio con Interior para ampliar de 99 a 150 el número de miembros de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma. "Menos da una piedra", ha zanjado.

Alberto Izquierdo ha dicho que la provincia de Teruel es la única de toda España donde no hay cuarteles abiertos de noche y ha preguntado a Bermúdez de Castro si cuenta con las "herramientas" necesarias para "hacer frente a la creciente demanda de seguridad" en la Comunidad Autónoma, reivindicando la creación de la Policía Autonómica.

El diputado del PAR ha criticado la publicación en el BOE del cierre de los cuarteles de la Benemérita de La Muela y Quinto, en la provincia de Zaragoza, advirtiendo de que "las consecuencias son esas cosas que vivimos en La Muela", tras lo que ha asegurado que "la inseguridad se adueña de Aragón porque no hay agentes para protegernos".