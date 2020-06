La Comarca Bajo Aragón-Caspe regresa a la fase 2 tras detectarse once casos en los últimos días

De los 47 nuevos casos, 44 se han detectado en La Litera, Bajo Cinca y Cinca Media y solo dos presentan síntomas

La consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Sira Repollés, ha anunciado la publicación de una orden, este martes, que refuerza las medidas de distanciamiento social en la Comarca Bajo Aragón-Caspe, que regresa a la fase 2 de desescalada por la pandemia de coronavirus, después de que se hayan detectado once casos de la COVID-19 en los últimos días, tres de ellos notificados en las últimas 24 horas.

Esta comarca se suma a las de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio, que este lunes han vuelto a la fase 2 para evitar la transmisión comunitaria ante la aparición de nuevos brotes de la COVID-19.

La consejera ha precisado en rueda de prensa que los nuevos casos en la zona de salud de Caspe se han dado en trabajadores de empresas hortofrutícolas y "dada la relación de proximidad con las otras tres comarcas y la movilidad de estos trabajadores entre explotaciones" por la campaña de recogida de la fruta se han reforzado las medidas de distanciamiento social "de manera preventiva" en el Bajo Aragón-Caspe en los mismos términos que en las otras tres.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha comentado que en esta zona "estamos teniendo en las últimas semanas un goteo de casos, que cuantitativamente no es comparable" con las otras tres comarcas, si bien por las características en los agrupamientos "el control nos puede ser más fácil, si disminuimos la transmisión comunitaria".

A su entender, "sumar esta comarca a las otras tres aporta mayores garantías de prevención" ya que hay una proximidad geográfica "clara" y comunicación "habitual" entre las cuatro, al tiempo que todas ellas comparten un sistema productivo vinculado a la recolección de la fruta.

SENSATEZ

La consejera ha apelado a la "sensatez de las personas, los municipios y comarcas" para aumentar la distancia social y limitar la movilidad entre territorios, para apuntar que se aconseja que nadie salga de ellos, ni vaya a estas comarcas.

Repollés ha remarcado que la limitación de la movilidad es una recomendación y es voluntaria porque la potestad de obligar a ello no es del Gobierno de Aragón.

Ha añadido que tanto Guardia Civil, como Policía Local "están a nuestra disposición" para relacionar funciones como controlar el cumplimiento de cuarentenas y control de casos o contactos en personas que "no tienen una vivienda estable", pero no para ejercer el control del movimiento entre territorios.

La titular de Sanidad ha comentado que "si la situación empeorase e hiciese necesario tomar otras medidas más extremas, tendríamos que dirigirnos al Gobierno central" y que éste arbitrara las medidas necesarias, pero, "de momento, no hemos contemplado esa posibilidad".

La consejera ha precisado que hay "contacto constate" con el Ministerio de Sanidad. "La colaboración es absoluta" y este miércoles habrá una reunión bilateral y participará en el Consejo Interterritorial de Salud, donde "se ponen en común los casos, pero no está contemplado hacer por ahora un protocolo común".

Ha recordado que el 26 de mayo el Gobierno de Aragón publicó una orden sobre las condiciones de trabajo y alojamiento de los temporeros y la prevención de la COVID-19 en este ámbito laboral "y me consta que se han adoptado parecidas en otras Comunidades".

También ha contado que dada la proximidad de estas comarcas con la provincia de Lérida, existe una "estrecha colaboración" con la consejería de Sanidad vecina y la delegada territorial en esa zona y "si es necesario realizar alguna medida" allí, corresponderá a esa Comunidad autónoma emitir las órdenes correspondientes.

47 NUEVOS CASOS

La consejera ha informado de que de los 47 nuevos casos notificados en esta jornada, 44 están situados en las Comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera. También ha aportado el dato de que los 47 casos, 42 han sido asintomáticos, mientras que de los 44 de las tres comarcas mencionadas "solo en dos de los casos hay sintomatología asociada".

Igualmente, ha dicho que desde este viernes, cuando se comenzaron a detectar los casos, se han realizado 700 PCR en estas zonas. Por su parte, el director general de Salud Pública ha indicado que de los 47 casos, 44 están en la provincia de Huesca --en las tres comarcas citadas-- y tres en la de Zaragoza, los que se corresponden con la zona de salud de Caspe, mientras que no ha habido ninguno en Teruel.

Ha enfatizado que 42 de ellos son asintomáticos. "Seguimos manteniendo el mismo perfil de contagios y levedad de la enfermedad de los últimos días", con personas que están infectadas, pero que no presenta síntomas o éstos son escasos.

"No amenazan las capacidades del sistema sanitario" y "no va a cambiar nuestra valoración de la situación", ha indicado Falo, mientras que la consejera ha remarcado que el aumento de casos y de la incidencia "no es por ahora preocupante en términos de gravedad y capacidad del sistema sanitario", pero "sí hay riesgo de transmisión comunitaria y por eso es preciso reducir el distanciamiento social".

EN FASE ASCENDENTE

El director general ha advertido, no obstante, de que todavía se está en la fase "ascendente" de la curva epidémica en estas comarcas y por eso se están aplicando limitaciones de aforos y restricciones en las relaciones comunitarias.

Durante las próximas jornadas, "seguiremos teniendo casos notificados en la misma línea que hoy y días anteriores porque hay transmisión en esos territorios, sobre todo ligada a los colectivos de trabajadores de las centrales hortofrutícolas y a la recogida de fruta", ha expuesto Francisco Javier Falo, para añadir que también se ha detectado algún brote fruto de la transmisión comunitaria.

En este punto, ha manifestado que detectar el origen "es muy complicado", pero ha considerado "razonable" que en esta ocasión esté relacionado con las actividades de recogida de fruta y "una vez que hay cierta transmisión comunitaria", si se comparte una cena, una fiesta, un evento "se facilita" ese contagio "a otros entornos" y precisamente por eso se ha decidido incidir en la distancia social en estos lugares.

El director general ha pedido a la sociedad que adopte las medidas de protección y prevención frente a la COVID-19 porque si bien "estamos en una situación mucho más favorable que hace dos meses", "hemos de ser capaces desde la Administración sanitaria, la Administración local y por parte de la sociedad de dar estabilidad a estos datos, que mejoren y que estos brotes pueden ser controlados".

Falo ha enfatizado en que se están haciendo muchas pruebas en estas comarcas, cuyos resultados todavía están pendientes de conocerse o de volcarse en el sistema de notificación y por eso habrá más casos en los próximos días.

Al respecto, ha comentado que los servicios de atención primaria están siendo "activos" en la investigación de los contactos, se están haciendo muchas pruebas y "esa la razón por la que hay tanto porcentaje de personas asintomáticas" que de otra forma "podrían pasar desapercibidas".

COOPERACIÓN

Repollés ha agradecido a los servicios sanitarios de estas comarcas "su entrega y pronta reacción a estas circunstancias especiales", así como la colaboración de los presidentes comarcales y alcaldes de los municipios afectados.

Ha añadido que las Fuerzas de Seguridad del Estado "están pendiente en todo momento de nuestras necesidades" y la cooperación de las empresas "es buena", así como de los vecinos.

La consejera ha apostillado que el Gobierno de Aragón está "siendo vigilante" con las empresas, recomendado protocolos y un plan de contingencia para detectar los casos "en tiempo real" que permita aplicar medidas y realizar PCR.