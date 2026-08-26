Desarticulado un punto de venta de drogas en Tarazona en vísperas de las fiestas del Cipotegato

Un caliz religioso, entre los efectos incautados. - GUARDIA CIVIL

Hallan también efectos religiosos y un arma de fuego

TARAZONA (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en la localidad de Tarazona, en vísperas de las fiestas del Cipotegato, y detenido a dos hombres como supuestos autores de varios delitos.

La operación se inició en el mes de julio ante la posible existencia de una vivienda que podría estar siendo utilizada como punto de venta de drogas en la localidad turiasonense.

Fruto de la información obtenida por las unidades de la Guardia Civil de dicha demarcación y, contando con la colaboración de Policía Local de la misma población, los agentes obtuvieron numerosos indicios que evidenciaban la actividad ilícita que se realizaba en dicho inmueble, además de la identidad de los presuntos responsables de estos hechos.

Con los datos obtenidos, este lunes, se realizó un registro en los domicilios de los dos sospechosos, donde se localizaron multitud de efectos de ilícita procedencia, así como información relevante en la investigación relativa a la venta de sustancias estupefacientes.

ARTE RELIGIOSO Y UN ARMA DE FUEGO

Entre los efectos se hallaron varias dosis de hachís, marihuana y cocaína, un arma de aire comprimido, multitud de herramientas, joyas, relojes, cubiertos antiguos, monedas de plata y de diferentes países, candelabros y efectos religiosos.

Además, en la habitación de uno de los moradores, la Guardia Civil localizó un instrumento con apariencia de tarjeta que, tras su manipulación, camuflaba un arma corta de fuego y que constaba de un pequeño espacio para alojar munición real.

A los dos detenidos, de nacionalidad española y marroquí, de 69 y 22 años respectivamente, les costan antecedentes policiales y les imputan ahora delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, receptación, pertenencia a grupo criminal y, a uno de ellos, tenencia ilícita de armas. Ambos pasaron a disposición judicial en el día de su detención.

Los detenidos se dedicaban presuntamente a la venta de drogas en las viviendas registradas y para realizar el cobro los clientes no solo lo harían con dinero efectivo, sino también mediante la entrega de efectos de ilícita procedencia y diverso valor.

La Guardia Civil continúa con la investigación para determinar la procedencia del resto de efectos intervenidos ante la posibilidad de que pudieran proceder de un robo ocurrido en el interior de una iglesia de Tarazona ocurrido en abril del pasado año.