Detenidas dos personas por seis delitos de estafa y otros seis de usurpación de estado civil en Binéfar (Huesca)

Detenidas dos personas por seis delitos de estafa y otros seis de usurpación de estado civil en Binéfar. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 20 y 63 años, vecinos de la provincia de Gerona y de la localidad de Lérida, respectivamente, como presuntos autores de seis delitos de estafa y otros seis de usurpación de estado civil, cometidos en el municipio de Binéfar.

A inicios del pasado mes de septiembre, se interpusieron en el Puesto de la Guardia Civil de Binéfar varias denuncias por delitos de estafa de inversores y usurpación de esta civil, en las que un hombre y una mujer, mediante engaño, se ganaban la confianza de sus víctimas, haciéndolas invertir gran cantidad de dinero en criptomonedas, no llevándose a cabo nunca dichas inversiones.

En el momento que los supuestos autores obtenían los datos personales de las víctimas, se hacían pasar por ellas para solicitar créditos en diferentes entidades bancarias. El valor del dinero estafado supera los 25.000 euros, han indicado desde el Instituto Armado.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes identificaron y localizaron a los supuestos autores de los hechos acaecidos, los cuales tenían un gran conocimiento informático, lo que dificultó enormemente la labor policial para su esclarecimiento.

El arresto se produjo a principios de octubre y el Puesto de la Guardia Civil de Binéfar instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas junto con los detenidos, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Monzón, decretando la Autoridad Judicial libertad con cargos y obligación de comparecer cuando sean requeridas para ello.