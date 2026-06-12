El IPC en Aragón baja al 3,1% en mayo:

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ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,1% en Aragón en mayo en tasa interanual, 2 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de mayo es el más bajo registrado en Aragón desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Aragón disminuyó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,6%.

Donde más subieron los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7,1% más que en mayo de 2025 (+1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4% más (-0,2 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,8% más (+0,2 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7% más (-1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en información y comunicaciones, un 0,1% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,1% (+0 puntos); enseñanza, un 2% (+0 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 2,1% (+2,3 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,1% en mayo en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar mayo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,7%) y Galicia (3,5%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,5%), La Rioja (2,9%) y Murcia(2,9%).

Melilla (+0,5%), Cantabria (+0,4%) y Baleares (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Ceuta, Extremadura y Andalucía en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106