Lambán confía en que el CGPFF apruebe un déficit del 2,5% para Aragón, que comparten otras CCAA

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confiado en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CGPFF) que se celebrará este mes de septiembre autorice un déficit del 2,5 por ciento, cifra que también comparten otras Comunidades autónomas.

Lambán ha trasladado esta petición al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la videoconferencia de presidentes de comunidades autónomas, que ha comenzado a las 09.00 horas.

"Le he planteado al presidente Sánchez que para hacer unos presupuestos suficientes que permitan desarrollar nuestras competencias necesitamos que el Gobierno de España autorice que el déficit en Aragón sea, como mínimo, del 2,5 por ciento, sino no será cabal"

En rueda de prensa posterior a la videoconferencia, Lambán ha justificado esta petición al señalar que en caso contrario el presupuesto de Aragón tendría que tener 860 millones de euros menos de techo de gasto lo que "condenaría a Aragón a cerrar los servicios publico cuando más se necesitan y renunciar a la reactivación económica".

MÁS AÑOS

La respuesta de Sánchez ha sido "satisfactoria" ha considerado Lambán porque en el CGPFF las autonomías tienen peso. "No soy dado a excesos de optimismo, pero me atrevo a pensar que el presidente será sensible no porque las Comunidades autónomas queramos el dinero para fanfarria, sino para mantener los servicios públicos".

Asimismo, ha apostillado que esta petición también se tendría que aplicar para los presupuestos de los años 2022 y 2023 al vaticinar que será la legislatura de la covid.

"Le he dicho que si alguna Comunidad autónoma tuvo la autorización de un déficit del 2,6 por ciento no parece excesivo que las demás autonomías lo tengan del 2,5 por ciento, que es una posición bastante compartida por los otros presidentes autonómicos".

Tras subrayar su confianza en la "sensibilidad" del presidente Sánchez ante esta petición, Lambán ha opinado que solicitar el 2,5 por ciento "no es pedir el cielo, sino que es un recurso que no le cuesta dinero directo al Gobierno de España, sino a cuenta de la deuda de las autonomías, sino la educación no será posible".

AYUDAS A PADRES

En su intervención, Lambán también ha dicho que en educación "vamos a tener que improvisar" para contar que se ha empezado el curso con cuatro meses de trabajo previos que no impedirá "tomar decisiones sobre la marcha" para garantizar los tres derechos básicos a la educación, sanidad y al trabajo.

"A estas alturas del arranque del curso escolar hay que solucionar la conciliación porque habrá brotes y se tendrá que cerrar algún aula y colegios enteros, como en Francia donde se han cerrado 22 centros, y cuando un escolar de positivo por PCR o el contacto se quede en casa, he pedido que sus padres tengan derecho a alguna prestación en todos los casos, no solo en los positivos".

Por ello, ha pedido a Sánchez que la prestación a aplicar "no sea una carga para los empresarios que ya tienen que sacar las industrias y las empresas adelante como para añadirles otros cargos que no son responsabilidad suya".

Lambán ha informado de que ante esta petición u otras que trasladan los presidentes autonómicos, Sánchez "no siempre responde, pero seguro que toma nota porque es al primero al que preocupa en cuanto empiece el curso, ya que los brotes se producirán desde primer momento".

LEGISLACIÓN

Otra petición que ha trasladado Lambán son medidas legales para que las Comunidades Autónomas puedan tomar decisiones ante brotes de coronavirus y que tengan seguridad jurídica.

Al respecto ha mostrado su satisfacción por el acuerdo entre Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado, para revisar la Ley de salud pública de 1983 y en concreto el artículo 3 sobre el derecho de circulación y movilidad para tener instrumentos y reaccionar con rapidez ante eventualidades. También ha citado la necesidad de modificar la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa diferenciando entre limitación y privación de derechos.

También ha planteado que los ERTES se prorroguen "todo lo necesario". Ha reconocido el esfuerzo del Gobierno de España que ha permitido "salvar" sectores de la economía y mantener puestos de trabajo, pero ha observado que el virus "no da tregua y para evitar daños es absolutamente necesario que existan el tiempo necesario".

VUELTA A LA NORMALIDAD

En cuanto al descenso de casos positivos en Aragón ha explicado que el hecho de que "vaya bien no supone que dentro de unos días no se vuelvan a producir rebrotes". Ha expuesto que su teoría es que "nunca hemos dejado de estar en el primer brote y tras el confinamiento el virus ha salido a la superficie para dar un verano atroz en Aragón".

El presidente de Aragón ha recordado que el paso a la normalidad de todo el territorio supone acatar las limitaciones también para esas comarcas que salen de la Fase 2 como las de Zaragoza, Huesca, Caspe y Bajo Cinca.

"Las limitaciones de estas comarcas serán como el resto del territorio" donde el ocio nocturno está totalmente cerrado, la hostelería cierra a las 01.00 horas, está prohibido fumar en la calle si no se garantiza la distancia mínima de dos metros, los grupos no pueden exceder las diez personas, el botellón está prohibido, las peñas clausuradas y la celebración de eventos multitudinarios debe tener una autorización especial, ha detallado Lambán.

Ha reconocido que son reglas "estrictas" que vigilarán que se cumplan, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, porque en la capital aragonesa "es más difícil" controlar un brote que en un pueblo y hay que extremar la vigilancia y seguimiento, además de mantener las medidas higiénico sanitarias para lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad tras el "magnífico" esfuerzo de los servicios esenciales.

SANCIÓN ECONÓMICA

"Cada día condeno con más fuerza y menos titubeos las actitudes frívolas de sectores de la población que ponen en riesgo no solo su salud, sino la de sus familiares, como las personas mayores que son los más vulnerables".

A colación ha dejado claro que, cada vez, es "más intolerante con las conductas incívicas y creo que, cada vez, es mejor sancionar por la vía económica".

Finalmente, ha considerado que "la estructura económica de Aragón y el talento permitirá salir de la crisis antes que los demás territorios porque además la disposición de colaboración con el sector privado aumentará la capacidad de recuperación mediante la unidad política y la coordinación con las instituciones", ha concluido.