Localizan el cuerpo sin vida de un montañero desaparecido, en la zona del Pico Gabieto, en Fanlo (Huesca)

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HUESCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado del hallazgo del cuerpo sin vida de montañero de 69 años, vecino de Vila Real (Castellón), desaparecido desde hace varios días. El cadáver ha sido localizado en las inmediaciones del Pico Gabieto, en el término municipal de Fanlo, en la provincia de Huesca.

Sobre las 20.10 horas de este domingo, a través del Consulado General de España en Pau (Francia), en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, se recibió aviso de que un montañero se había ido a la zona de Gavarnie (Francia) el pasado 21 de septiembre para realizar la ruta de las cumbres de más de 3.000 metros, debiendo llegar a su vehículo aparcado en el parking del 'Col des Tentes' el día 26, pero no había regresado al mismo.

En este contexto, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca se activó el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

Hacia las 9.30 horas de este lunes, 28 de septiembre, ha sido encontrado el montañero precipitado unos 200 metros, aproximadamente, en la zona del Pico Gabieto, en el término municipal de Fanlo.

Presentaba signos incompatibles con la vida, por lo que se ha procedido a su evacuación y traslado hasta la helisuperficie de Boltaña, donde esperaban los servicios funerarios para trasladar el cuerpo hasta el Hospital Provincial de Huesca.

En el operativo de busqueda han intervenido de forma conjunta Guardia Civil con CRS de la Policía Nacional Francesa y una Unidad Aérea de la Gendarmería Francesa.