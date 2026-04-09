Lorén responde al PSOE que la legislación impide subrogar los trabajadores del Parque de Atracciones

Archivo - El consejero de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha reprochado al PSOE que cree "una alarma absolutamente inexistente" en torno al futuro del Parque de Atracciones y que defienda más los intereses de la empresa privada que gestiona la concesión que los intereses de los zaragozanos, además de recordar que la legislación impide las subrogaciones de trabajadores, como exigen los socialistas, en casos de concesión demanial.

Lorén ha respondido así a las declaraciones de la portavoz municipal socialista, Lola Ranera, quien ha reclamado al equipo de gobierno a que "no amenace con sanciones", la subrogación de los 81 trabajadores del Parque de Atracciones y que estas instalaciones vuelvan a funcionar.

En rueda de prensa, Lorén ha asegurado que les preocupa el futuro de estos 81 trabajadores y de sus familias y que, por ello, elaboraron unos pliegos "garantistas y exigentes" para adjudicar el Parque de Atracciones y decretaron una orden de continuidad para que la empresa que lo ha gestionado hasta ahora, PAZ SA, que está en preconcurso de acreedores, "pudiera abrir con todas las garantías" y se mantuvieran los puestos de trabajo mientras se lleva a cabo la reforma por parte del nuevo concesionario --Moncayo Leisure, formada al 80% por el Grupo Fénix Entertainment y al 20% por PAZ--.

El consejero ha detallado que el Consistorio zaragozano pidió a PAZ SA "un planning de cuándo lo va a abrir, cómo lo va a abrir y los certificados de las atracciones, que deben constar y que deben revisarse", un documento que todavía no ha llegado y que sigue esperando el Gobierno de la ciudad antes de concretar los próximos pasos.

En todo caso, sí que ha criticado la petición de la líder de la oposición de no amenazar con sanciones: "Curioso que Ranera nos pida que prevariquemos. ¿Qué esta diciendo? ¿Que eximamos de las sanciones a un concesionario que todavía debía al Ayuntamiento 200.000 euros por orden judicial de un canon que no pagó en tiempos pasados?", ha preguntado, acusando de nuevo a Ranera de ponerse "claramente" de parte de los intereses de esta empresa y recordando que más del 87% de las concesiones del PSOE en el Espacio Expo "nunca pagaron su canon" y más de la mitad están inmersas en causas judiciales.

Lorén ha reiterado que el nuevo Parque de Atracciones no formaba parte del programa con el que Natalia Chueca se presentó a las elecciones municipales y que simplemente era una concesión de 1974 que caducaba y que se vio la "oportunidad" de recuperar estas instalaciones para la ciudad.

UN PLIEGO EXIGENTE

En este sentido, ha recordado que el pliego marca una inversión mínima de 17 millones de euros, con un canon anual de 70.000, a lo que ambas empresas aceptaron sumar otro de 80.000 para la protección de los Pinares de Venecia.

Todo ello, ha continuado, con la voluntad de que Zaragoza tenga "un parque de atracciones como se merece", un concesionario "a la altura de las circunstancias, con el que no haya que estar permanentemente llevándolo a los tribunales para que pague el canon" y de mantener a la plantilla.

En todo caso, el consejero ha recalcado que "todavía es un conflicto entre las partes" y que, a este respecto, el Ayuntamiento ha hecho "lo que ha podido hacer, que es la orden de continuidad del Parque".

"No se puede excusar el concesionario en no tener la continuidad para no cumplir sus compromisos ni trasladar al Ayuntamiento de Zaragoza responsabilidades que son absolutamente suyas", ha dicho, emplazando al resto de grupos municipales a defender los intereses de los zaragozanos en primer lugar.

Por otro lado, Lorén ha afirmado que los socios que ganaron la nueva concesión tenían acuerdos que el Ayuntamiento desconocía y que están conociendo "por los medios de comunicación".

A LA ESPERA DE UNA PROPUESTA E INSPECCIONES

Sobre los compromisos adquiridos por la concesionaria, fundamentalmente comuniones, por los que sí prevé abrir las instalaciones en abril y mayo, ha asegurado que el Consistorio no los conoce y que "no existe ningún impedimento" para cumplirlos con la orden de continuidad.

A partir de ahí, ha añadido que deberá también hacer una propuesta de apertura del Parque y que las atracciones se sometan a una inspección --algunas de ellas ya la han pasado-- antes de volver a entrar en funcionamiento.