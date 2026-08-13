Más de 16.500 personas disfrutaron del fenómeno desde los puntos oficiales de observación sin incidencias

Miembros de las fuerzas de seguridad y de protección civil observando el eclipse. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro puntos oficiales habilitados por el Gobierno de Aragón registraron más de 16.500 personas y alrededor de 5.200 vehículos durante la jornada de este miércoles, que se ha desarrollado son incidencias. Javalambre reunió 4.409 personas; Épila, cerca de 5.000; Calamocha, más de 3.800; y MotorLand Aragón, más de 3.400 asistentes. Además, los recintos recibieron visitantes procedentes de 53 países distintos, con Francia, Estados Unidos y Polonia entre las nacionalidades más representadas.

El Gobierno de Aragón ha hecho un balance muy positivo del dispositivo especial desplegado con motivo del eclipse total de sol, una operación que ha requerido meses de planificación, coordinación institucional y trabajo preventivo para garantizar la seguridad de miles de personas en un acontecimiento sin precedentes recientes en la Comunidad.

La jornada ha transcurrido con normalidad y sin incidencias relevantes tanto en los cuatro Puntos Oficiales de Observación del Eclipse (POGA) como en el conjunto del territorio autonómico. Los distintos servicios de emergencia, seguridad y atención a la ciudadanía funcionaron conforme a lo previsto y permitieron gestionar una elevada afluencia de visitantes con plenas garantías.

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha destacado que el balance es "muy positivo" tanto por el comportamiento de la ciudadanía como por el resultado del trabajo desarrollado durante los meses previos.

"Desde el Gobierno de Aragón apostamos por la información, la prevención y la anticipación para que todo el mundo planificara bien dónde iba a ver el eclipse. Los ciudadanos han seguido esas recomendaciones y estamos muy satisfechos de ello. También fue un acierto el establecimiento de los puntos oficiales de observación, donde miles de personas han podido ver el eclipse con seguridad y disfrutar de un acontecimiento único".

Clavero ha añadido que "lo hemos hecho entre todos. Con la ayuda de la Administración local, de la Administración General del Estado y de todos los organismos implicados hemos conseguido que este eclipse haya sido todo un éxito para el disfrute de los ciudadanos".

Uno de los pilares del operativo ha sido precisamente la labor desarrollada durante los meses previos. El Gobierno de Aragón impulsó campañas informativas, distribuyó material divulgativo en varios idiomas, coordinó un amplio dispositivo preventivo y habilitó los cuatro Puntos Oficiales de Observación como herramienta para canalizar la llegada de visitantes hacia espacios seguros y dotados de servicios. Los recintos contaron con zonas de sombra, restauración, agua, aseos, actividades divulgativas, aparcamientos y un amplio despliegue de emergencias, seguridad y atención al visitante.

El resultado de la jornada confirma también la validez de los mensajes que el Gobierno de Aragón ha venido trasladando de forma insistente desde los primeros trabajos de planificación y coordinación.

La necesidad de anticipar los desplazamientos, acudir a espacios preparados para la observación, protegerse frente a las altas temperaturas, utilizar gafas homologadas, extremar las precauciones ante el riesgo de incendios forestales y seguir únicamente la información procedente de canales oficiales han sido algunas de las recomendaciones repetidas durante meses.

La elevada afluencia registrada y la ausencia de incidencias relevantes demuestran que la ciudadanía respondió de forma ejemplar a ese llamamiento a la planificación y la prudencia. "Llevamos muchos meses insistiendo en la importancia de planificar, anticiparse y actuar con prudencia. Hoy podemos decir que ese esfuerzo ha merecido la pena porque los ciudadanos han respondido y el eclipse se ha vivido con normalidad en toda la comunidad", ha apostillado Clavero.

Además de los puntos organizados por el Ejecutivo autonómico, alrededor de 80 municipios aragoneses comunicaron la organización de concentraciones o espacios locales para la observación del eclipse, todos ellos revisados previamente para comprobar que cumplían las recomendaciones de seguridad establecidas por la Dirección General de Interior y Emergencias.

EL DOBLE DESAFÍO

La jornada del eclipse coincidió con la gestión de un importante incendio forestal en el entorno de San Juan de la Peña, que obligó a mantener activados numerosos recursos de emergencia y coordinación. Pese a esta situación, el sistema de Protección Civil y Emergencias de Aragón logró atender simultáneamente ambos desafíos, garantizando tanto la respuesta al incendio como el correcto funcionamiento del dispositivo diseñado para el eclipse.

"El eclipse ha demostrado la capacidad de anticipación, coordinación y respuesta de Aragón. Hemos sido capaces de gestionar una llegada masiva de visitantes al mismo tiempo que hacíamos frente a una emergencia forestal muy exigente. Eso ha sido posible gracias al trabajo de cientos de profesionales y a la colaboración entre administraciones", ha subrayado el director general de Interior.

La operación está ya en su fase final. Los recintos de Javalambre y Calamocha han concluido prácticamente sus trabajos de desmontaje y únicamente mantienen presencia de personal de seguridad y apoyo hasta la hora oficial de cierre, fijada a las 18.00 horas.

En el conjunto de los cuatro Puntos Oficiales de Observación, la inmensa mayoría de los asistentes ya han regresado a sus lugares de origen sin incidencias destacables, dando por concluido un operativo que durante meses ha movilizado a administraciones, servicios de emergencia y entidades locales de todo Aragón.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha destacado el comportamiento cívico de la ciudadanía, la colaboración entre administraciones y la eficacia de un dispositivo diseñado para anticiparse a los principales riesgos asociados a un fenómeno capaz de atraer a decenas de miles de personas a distintos puntos del territorio.

El Gobierno de Aragón considera que el dispositivo ha cumplido plenamente los objetivos fijados hace meses: anticipar riesgos, ordenar la movilidad, reforzar la seguridad y permitir que miles de personas disfrutaran de un acontecimiento histórico en las mejores condiciones posibles. El balance final deja una imagen poco habitual en eventos de esta magnitud: una elevada afluencia repartida por todo el territorio, una operación coordinada entre administraciones y una jornada que concluyó sin incidencias relevantes.