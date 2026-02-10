Prisión para un delincuente multirreincidente por una oleada de robos y hurtos en Zaragoza

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Zaragoza ha ordenado en ingreso en prisión del presunto autor multireincidente de varios delitos contra el patrimonio, después de que fuera detenido por agentes de la Policía Nacional, tras una investigación que le vincula con numerosos robos con fuerza y hurtos cometidos en distintos puntos de Zaragoza durante las últimas semanas.

La actuación policial se inició tras diversas denuncias por robos con fuerza en establecimientos comerciales, interior de vehículos y hurtos en comercios, principalmente en los distritos de Delicias, Actur y San José.

Las pesquisas permitieron relacionar al detenido con varios de estos hechos, además de las numerosas detenciones que lleva solamente en enero. La detención se produjo en la noche del 3 de febrero, cuando agentes de paisano lo sorprendieron 'in fraganti' mientras fracturaba el interior de una lavandería de autoservicio situada en la avenida de Madrid.

El individuo había accedido al establecimiento y estaba causando daños para alcanzar las cajas de recaudación, siendo detenido en ese mismo momento.

A raíz de su detención, los investigadores le imputan otros dos delitos de robo con fuerza en establecimientos, un robo con fuerza en interior de vehículo y varios delitos leves de hurto, además de constarle una orden judicial de búsqueda, detención y personación por un juzgado de Tarragona.

El detenido acumula un amplio historial delictivo, con más de medio centenar de antecedentes policiales por hechos similares y múltiples detenciones en un corto espacio de tiempo, lo que había generado una importante alarma social entre vecinos y comerciantes, especialmente en el distrito de Delicias.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de Instancia en funciones de guardia, que decretó su inmediato ingreso en prisión.