Soro (CHA) dice que "el problema" es que Hacienda no acepta "ni una sola propuesta" de Aragón

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha rechazado este martes la propuesta del Ministerio de Hacienda para calcular el nuevo sistema de financiación autonómica y ha considerado que "el problema" es que no acepta "ni una sola propuesta" de las planteadas por los partidos aragoneses.

Soro ha intervenido en la sesión plenaria monográfica de las Cortes de Aragón sobre financiación autonómica, donde ha advertido de que si se consuma la propuesta del Ministerio de Hacienda "es imposible garantizar con calidad" en la prestación de los servicios públicos en la comunidad autónoma.

Ha recordado que, con el anterior consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón (PSOE), las Cortes de Aragón hicieron "los deberes" y se reunieron en un grupo de trabajo para elaborar un informe, aunque VOX, "aquellos con los que --el PP-- quiere aprobar los Presupuestos, rompieron el consenso". El Gobierno de Aragón remitió la propuesta al Ministerio de Hacienda en 2022: "No nos hicieron ni caso".

De esta forma, Chunta Aragonesista defiende las propuestas de aquel informe, aunque querrían "ir más allá" e implantar una Hacienda foral. Soro ha expresado su preocupación por "la simplificación", puesto que el informe de Aragón no solo recoge los criterios de despoblación y orografía, sino también otras medidas, como aplicar por bloques --educación o sanidad-- las variables poblacionales, no como factor correctivo para el conjunto.

"El primer objetivo" debe ser que la propuesta del Ministerio de Hacienda no llegue al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "si el punto de partida es malo el resultado no puede ser bueno" y en este caso el documento "ha caducado, es papel mojado, no representa la opinión de las comunidades autónomas". Ha recordado que en enero de 2022 todavía no se hablaba de la financiación singular para Cataluña.