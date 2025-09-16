Tomasa Hernández pide a Pilar Alegría que compense el "recorte" al Plan Corresponsables con fondos de Educación

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

El Gobierno de Aragón rechaza cofinanciar el Plan Corresponsables porque "nunca se había cofinanciado"

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha enviado este martes una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, para que interceda ante el Ministerio de Igualdad para dar marcha atrás en el "recorte" del 25% en los fondos del Plan Corresponsables o que su departamento aporte esos recursos.

Así lo ha manifestado la consejera aragonesa de Educación, en referencia a que el Ministerio de Igualdad ha establecido que las Comunidades Autónomas deben aportar el 25% de los fondos del Plan Corresponsables.

Esto lo hace, a juicio del Gobierno de Aragón, "a pesar de disponer del presupuesto completo para el plan, imponiendo a las comunidades una cofinanciación obligatoria cuando ya tiene sus recursos comprometidos para otras iniciativas para favorecer la conciliación".

Así, Hernández ha querido dejar claro que el Gobierno de Azcón "no introduce ningún copago en la educación aragonesa" y ha responsabilizado al Ministerio de Igualdad de que las familias tengan que asumir parte de ese pago porque "impone una cofinanciación obligatoria".

Ha recordado que Igualdad tiene presupuesto en la partida del Plan Corresponsables y que la tiene completa, además de no explicar a qué van a dedicar el dinero.

"La única explicación que dio la ministra en la sectorial fue que el dinero se quedaba en el ministerio", ha señalado, considerando que si al Ministerio de Igualdad le interesa la conciliación "esa partida hay que gastarla al completo para lo que estaba previsto, también por lealtad institucional con las comunidades autónomas".

ARAGÓN RECHAZA LA COFINANCIACIÓN

Ha criticado al ministerio por actuar, como lo han hecho, de forma "unilateral, imponiendo una cofinanciación a mitad del año presupuestario", con los fondos de la comunidad y los recursos que se destinan a conciliación ya comprometidos.

"No es una negativa a aportar lo que nos corresponde, es una imposición del ministerio la cofinanciación para este programa que nunca se había cofinanciado", ha reiterado.

Sobre la escuela rural, ha dejado claro que no se verá perjudicada porque recibirá una mayor compensación y ningún alumno que lo necesite tendrá que afrontar un gasto excesivo por este programa.

La consejera ha recordado que la conciliación es competencia compartida entre el ministerio y las comunidades y si Igualdad lo entendía de este modo, "no tenía que haber asumido el cien por cien de la financiación desde el inicio del programa".