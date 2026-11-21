Adriana Lastra en un mitin en Avilés. - YOUTUBE FSA-PSOE

Lastra alerta del aumento de los delitos de odio en Asturias alentados por quienes llaman a "salir a cazar"

OVIEDO/AVILÉS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso, Adriana Lastra, ha apelado este sábado en Avilés al "voto útil" al PSOE en Asturias y ha pedido a los ciudadanos que "se olviden de otras opciones" ya que el próximo 29 de noviembre lo que está en juego es el tercer escaño del PSOE contra el segundo de Vox.

Durante un mitin celebrado en la villa avilesina, en el que han participado también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el presidente del Principado, Adrián Barbón y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, Lastra ha pedido a quienes habitualmente votan a otras opciones progresistas que opten en esta ocasión por el PSOE. "Esta vez tenemos que ganar en votos y en escaños, somos el único partido que frena a la derecha ultra", ha afirmado, tras recordar que en Asturias está en juego un escaño para los socialistas, según publica este sábado el diario 'El País'.

La dirigente socialista ha censurado los mensajes de PP y Vox contra las personas migrantes, a quienes ha reivindicado como trabajadores que enriquecen social y culturalmente a España y Asturias. En este sentido, ha vinculado directamente la difusión de "discursos de odio" con el repunte de la criminalidad en este ámbito en la comunidad autónoma, donde, según ha relatado, grupos de personas "salían a cazar migrantes, personas transexuales, feministas y personas de izquierdas".

Asimismo, Lastra ha acusado a la oposición de intentar enfrentar a unos trabajadores contra otros, a los jóvenes contra los pensionistas y a los hombres contra las mujeres. Frente a ello, ha defendido la ley contra la violencia de género --de la que ha recordado que fue ponente la alcaldesa avilesina-- y ha anunciado la voluntad de ampliarla para proteger a las adolescentes de la violencia digital y los 'deepfakes'.

DEFENSA DE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En materia económica y social, la candidata socialista ha acusado al PP y a Vox de querer aplicar recortes en los servicios públicos y en el sistema público de pensiones. Lastra ha criticado las declaraciones del diputado de Vox por Asturias, Figaredo, sobre la implantación de un sistema mixto de capitalización como el de Paraguay, así como las palabras de la portavoz del PP en el Congreso acerca de la sostenibilidad del modelo actual.

Por el contrario, ha defendido la gestión del Gobierno central y del Ejecutivo autonómico, destacando que España alcanza los 22 millones de ocupados y Asturias supera los 400.000 trabajadores, además de haberse reducido el desempleo juvenil un 46 por ciento en cinco años.

También ha puesto en valor el tejido industrial e innovador de Asturias, alertando de que, con un gobierno de PP y Vox hay que "olvidarse" de una industria "moderna, eficaz y con futuro" ya que, si ahora Asturias está "en un buen momento" es porque "hay un Gobierno regional que lidera y un Gobierno nacional que acompaña".

Finalmente, Lastra ha reivindicado la labor de los sindicatos frente a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha hecho un llamamiento a movilizarse el 29 de noviembre para proteger leyes como la del aborto, la de muerte digna y la gratuidad de la educación pública desde los cero a tres años hasta la universidad.