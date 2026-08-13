El Aeropuerto de Asturias reúne a una veintena de aficionados a la fotografía aeronáutica en su primer 'Spotter Day'

'Spotter Day' En Asturias - AENA

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias celebró este miércoles su primer 'Spotter Day', en el que un grupo de aficionados a la fotografía aeronáutica (conocidos como spotters, es decir, observadores) tuvieron la oportunidad de tomar imágenes de las aeronaves que operan en el aeropuerto desde un enclave privilegiado -en una zona aledaña a la cabecera de la pista de vuelo-.

En el encuentro fotográfico participaron una veintena de entusiastas de la aviación, que pudieron realizar avistamientos de distintos modelos de aeronaves (Airbus 321, Airbus 320, Airbus 319, CRJ 1000, Embraer 195, entre otros).

Los participantes pudieron retratar con sus cámaras con todo detalle las maniobras de aterrizajes y despegues, así como los desplazamientos hacia distintas posiciones dentro de la plataforma del aeropuerto.

Con esta iniciativa, el Aeropuerto de Asturias refuerza su vínculo con la comunidad 'spotter' y acerca la actividad aeronáutica a quienes siguen de cerca el mundo de la aviación.

Los 'spotters' tienen como afición el 'planespotting', y practican su hobby acudiendo a aeropuertos o zonas aledañas con el fin de pasar su tiempo de ocio observando y fotografiando las aeronaves.

Se considera que el origen de esta afición va unido a la creación del Servicio Metropolitano de Observación (Metropolitan Observation Service) en el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. Principalmente se empleaba como servicio de alerta para las poblaciones y unidades militares cuando se aproximaba un ataque aéreo, de forma que tuvieran tiempo suficiente para protegerse y organizar la oportuna acción defensiva.