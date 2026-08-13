Asturies Antitaurina y CSI cargan contra el uso de marquesinas para promocionar la tauromaquia

Representantes de Asturies Antitaurina y CSI - ASTURIES ANTITAURINA
OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La asociación Asturies Antitaurina y el sindicato CSI de la Empresa municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) han emitido este jueves una nota de prensa en la que critican el uso de marquesinas y espacios urbanos de la ciudad para publicitar la Feria Taurina de Begoña.
La presidenta de la asociación, Medea López, ha dicho que la campaña publicitaria de este año, además de ser "de muy mal gusto", no ha calado entre la ciudadanía asturiana.
"La mayoría de nosotras no nos identificamos con los valores del toreo porque el toreo no tiene valores. Torturar a un animal hasta la muerte no es motivo de orgullo ni de admiración sino del más absoluto desprecio y estamos cansadas de que año tras año se utilice a una empresa pública de Gijón para promocionar la tauromaquia", ha lamentado.
"Igual que ya han hecho compañeros del tranvía de Bilbao, desde el sindicato CSI exigimos a Emtusa que retire de inmediato cualquier publicidad relacionada con espectáculos taurinos. El transporte público es un servicio esencial de uso colectivo y financiado en gran medida con fondos públicos, por lo que debe evitar convertirse en plataforma para mensajes que normalizan la crueldad", ha afirmado, por su parte, el portavoz de CSI, Juan Manuel Martínez Morala.