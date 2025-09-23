Barbón pide no debilitar la posición de Asturias en financiación autonómica por "tacticismos electoralistas"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene en el Debate de Orientación Política General de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha hecho un llamamiento a no debilitar la posición de Asturias en materia de financiación autonómica por "tacticismos electoralistas" y ha abogado por preservar el acuerdo como la "mejor credencial" en las negociaciones del nuevo modelo de financiación.

En el último tramo de su intervención en el Debate de Orientación Política General correspondiente al año legislativo 2025-2026, Barbón ha recordado que las elecciones de mayo de 2027 están "cada vez más cercanas", pero considera que ello no debe hacer que las fuerzas políticas se "dejen dominar por un electoralismo precipitado".

Así, ha finalizado su intervención apelando al consenso entre las fuerzas de la Junta General del Principado de Asturias: "La concertación, la alianza por las infraestructuras, o el pacto sobre financiación autonómica suman en el haber de todos".

"El resurgir de Asturias requiere un plus de responsabilidad y sensatez", ha dicho, remarcando que "ya habrá días de sobra para exaltaciones, mítines y proclamas".

El presidente ha pedido el consenso para aprobar el presupuesto de 2026 con sus medidas contra incendios, la defensa de la supresión del peaje del Huerna, la financiación autonómica y la garantía del suministro eléctrico para que "todas esas oportunidades industriales que pusieron los ojos en nuestra tierra se hagan realidad". "Si sabemos ser generosos con Asturias, vamos a encontrar muchas más razones para el acuerdo", ha asegurado.

Con la intervención del presidente ha finalizado la primera sesión del Debate de Orientación Política General, que este miércoles continuará con la intervención de todos los grupos con representación en la cámara y finalizará el viernes con la votación de las propuestas de resolución.