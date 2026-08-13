Ciencia destaca el "cambio cultural" en Asturias, con el emprendimiento como alternativa "cada vez más extendida"

El consejero de ciencia, Borja Sánchez, en un acto en Fidma. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado este jueves que en Asturias se está produciendo un "cambio cultural" por el que "el emprendimiento ha dejado de ser una opción excepcional y se ha convertido en una alternativa profesional cada vez más extendida".

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una jornada organizada por el Banco Sabadell-Herrero en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). En una nota de prensa, ha destacado que Asturias registró 953 nuevas empresas entre enero y junio, frente a las 824 constituidas el año anterior. Este crecimiento alcanza el 15,66%, por encima de la media nacional, situada en el 10,81%, convirtiendo a Asturias en la quinta comunidad con mejor evolución en el primer semestre de este año.

A juicio de Sánchez, una de las principales fortalezas de la comunidad es la coordinación de sus instrumentos públicos y público-privados, entre los que figuran la Agencia Sekuens, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), Asturex, la Sociedad Regional de Promoción, Asturgar y la propia consejería. A este ecosistema se suma la red Aceppa de centros de empresas, entre los que destaca Valnalón. "Una buena idea necesita innovación, asesoramiento, financiación y acceso a mercados y Asturias ofrece todos esos elementos de manera coordinada", ha destacado el titular de Ciencia.

El consejero también se ha referido a la internacionalización de las empresas asturianas y al cambio que han supuesto la digitalización, el comercio electrónico o la inteligencia artificial en la reducción de las barreras de acceso a los mercados internacionales. "Una empresa nacida en Asturias puede pensar en global prácticamente desde el primer día y para ello disponemos de recursos como el programa Quick Global, una aceleradora impulsada conjuntamente por Asturex y el CEEI, dirigida a empresas tecnológicas jóvenes con capacidad de crecimiento internacional", ha asegurado.