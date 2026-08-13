Ciencia destaca el "cambio cultural" en Asturias, con el emprendimiento como alternativa "cada vez más extendida"

El consejero de ciencia, Borja Sánchez, en un acto en Fidma.
El consejero de ciencia, Borja Sánchez, en un acto en Fidma. - GOBIERNO DE ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 14:40
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OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado este jueves que en Asturias se está produciendo un "cambio cultural" por el que "el emprendimiento ha dejado de ser una opción excepcional y se ha convertido en una alternativa profesional cada vez más extendida".

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una jornada organizada por el Banco Sabadell-Herrero en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). En una nota de prensa, ha destacado que Asturias registró 953 nuevas empresas entre enero y junio, frente a las 824 constituidas el año anterior. Este crecimiento alcanza el 15,66%, por encima de la media nacional, situada en el 10,81%, convirtiendo a Asturias en la quinta comunidad con mejor evolución en el primer semestre de este año.

A juicio de Sánchez, una de las principales fortalezas de la comunidad es la coordinación de sus instrumentos públicos y público-privados, entre los que figuran la Agencia Sekuens, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), Asturex, la Sociedad Regional de Promoción, Asturgar y la propia consejería. A este ecosistema se suma la red Aceppa de centros de empresas, entre los que destaca Valnalón. "Una buena idea necesita innovación, asesoramiento, financiación y acceso a mercados y Asturias ofrece todos esos elementos de manera coordinada", ha destacado el titular de Ciencia.

El consejero también se ha referido a la internacionalización de las empresas asturianas y al cambio que han supuesto la digitalización, el comercio electrónico o la inteligencia artificial en la reducción de las barreras de acceso a los mercados internacionales. "Una empresa nacida en Asturias puede pensar en global prácticamente desde el primer día y para ello disponemos de recursos como el programa Quick Global, una aceleradora impulsada conjuntamente por Asturex y el CEEI, dirigida a empresas tecnológicas jóvenes con capacidad de crecimiento internacional", ha asegurado.

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