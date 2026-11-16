Covadonga Tomé mantiene abierta la negociación presupuestaria pero exige al Principado datos de zonas tensionadas

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - SOMOS ASTURIES - Archivo

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha asegurado este martes que sigue dispuesta a negociar los presupuestos autonómicos para 2027 pero ha enfatizado que sigue esperando, desde el 4 de noviembre, "datos concretos" sobre las zonas tensionadas.

En una nota de prensa después de que el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez presentara las cuentas, Tomé ha lamentado que, por primera vez en esta legislatura, las cuentas lleguen a la Junta General sin un pacto previo "debido a la falta de transparencia del Gobierno en materia de las zonas tensionadas".

Tomé ha reivindicado que el proyecto presupuestario presentado este lunes recoge medidas fruto de la negociación llevada a cabo hasta ahora. Entre las medidas propuestas por la parlamentaria, figuran el paquete de refuerzo para la Universidad de Oviedo y la reforma fiscal para gravar la acumulación especulativa de inmuebles.

La diputada ha subrayado que la incorporación de estas propuestas al proyecto presupuestario mantienen abierta la mesa de diálogo. Tomé también ha advertido que ahora que ya está el proyecto presentado habrá que analizarlo al detalle, revisando cada una de las partidas para comprobar el alcance real de las cuentas para que blinden todos los servicios públicos.