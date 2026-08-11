Detenidos dos hombres especializados en robos en viviendas

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Oviedo a dos hombres de nacionalidad georgiana especializados en el robo con fuerza en domicilios. La intervención policial culminó el pasado jueves, 6 de agosto, justo cuando los implicados se disponían a abandonar la provincia tras permanecer cuatro días en la zona.

A los detenidos se les atribuye, por el momento, un robo cometido en el municipio de Siero y otro perpetrado hace un mes en la provincia de Zamora.

Durante la intervención, los agentes les incautaron un destornillador plano -herramienta habitual para forzar accesos y romper cerraduras- junto a diversos efectos. La investigación, que continúa abierta, señala que los arrestados actuaban bajo la modalidad de bandas itinerantes: seleccionaban previamente los inmuebles y vigilaban los movimientos de los propietarios antes de actuar.

Para cerciorarse de que las viviendas están vacías, este tipo de delincuentes utiliza técnicas de marcado sutiles pero efectivas. Una de las más habituales es la aplicación de pequeños hilos de silicona, pegamento o materiales transparentes en la ranura o el marco de la puerta. También emplean finas tiras de plástico o papeles doblados casi imperceptibles.

Si pasados unos días el hilo de silicona o el marcador permanece intacto, los delincuentes confirman que nadie ha abierto la puerta y que la casa está vacía, procediendo entonces al asalto.

La Policía Nacional recuerda que la alerta temprana de los vecinos es crucial para desarticular estas bandas. La presencia de personas ajenas a la comunidad merodeando por los distribuidores, o cualquier movimiento inusual en los portales, debe ponerse en conocimiento de los agentes a través de los canales habituales.