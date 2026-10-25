Dos detenidos en Gijón por intentar robar en una vivienda

Archivo - Jefatura de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón detuvieron en la noche de este sábado, sobre las 21.40 horas, a dos hombres relacionados con un intento de robo con fuerza en una vivienda de la avenida del Jardín Botánico. Huyeron del lugar y se escondieron dentro del río Peñafrancia, donde fueron localizados tras un importante despliegue policial.

La Sala de Control de la Policía Local recibió una llamada a las 20.40 horas alertando de un posible intento de robo con fuerza en una vivienda unifamiliar.

A la llegada de las patrullas, el dueño informó de que tres personas habían entrado a la fuerza en su propiedad, pero al percatarse de su presencia huyeron sin llegar a consumar el robo.

Cuando los agentes revisan la finca y los alrededores observaron a una persona encaramada en un árbol. Al descubrirlo, huyó a la carrera junto a otras dos personas saltando el vallado de la finca.

Durante la huida a pie los agentes que les perseguían les dieron la orden de detenerse en varias ocasiones, pero acabaron adentrándose en el Campus Universitario de Viesques.

Dado que es una zona abierta y con mucha vegetación y arbolado, los efectivos solicitaron la presencia de la sección de Apoyo Aéreo de la Policía Local para realizar una búsqueda con la cámara térmica del dron.

Todas las patrullas disponibles rodearon la zona y localizaron dentro del río Peñafrancia a tres hombres que trataban de esconderse. Al verse sorprendidos reiniciaron la huida, pero dos de ellos son alcanzados y detenidos.

Dos agentes de la Policía Local resultaron heridos por la resistencia física que presentaron los presuntos delincuentes. El tercero logró huir y no ha sido localizado por el momento.

Los dos detenidos, de 29 y 30 años, portaban emisoras de radio con auriculares, destornilladores, linternas, guantes, bragas polares y varias joyas y dinero en metálico, procedentes presuntamente de un robo anterior.

El vehículo que presumiblemente utilizaron durante los robos fue localizado en las proximidades de la última vivienda afectada. Ha sido retirado y puesto a disposición judicial.