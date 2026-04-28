EPA Asturias: El paro sube en 2.500 personas en el primer trimestre

Archivo - Operario. Trabajador. Paro. EPA. Jardinero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro ha aumentado en 2.500 personas en Asturias durante el primer trimestre hasta los 42.600 desempleados, un 6,2% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 9,02%.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Asturias (19 veces) mientras que ha bajado en 5 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2021.

En el primer trimestre se destruyeron en Asturias 6.000 puestos de trabajo (1,4% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 430.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde 2009. Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 472.800 personas en la región, tras reducriser en los últimos tres meses en 3.500 personas (0,73%).

En el último año el paro se ha reducido en 1.200 personas (-2,7%) en Asturias y se han creado 4.000 empleos (+0,9%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 2.800 personas (0,6%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino ha aumentado en 400 mujeres (+1,7%), frente a un retroceso del paro masculino de 2.100 parados (-13,1%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 24.600 y la tasa de paro femenino en el 10,63% . Por su parte, 18.100 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,48%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Asturias se redujo en 900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 20,41%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 5.100 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 2.500 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 356.000 personas, de los que 298.800 tenían contrato indefinido (el 83,93%) y 57.200, temporal (el 16,07%).

La destrucción de empleo en el primer trimestre en Asturias fue mayor en el sector privado, que destruyó 4.700 puestos de trabajo, un 1,34% menos, hasta un total de 345.500 ocupados. Por su lado, el sector público, se redujo en 1.300 empleos, un -1,51% menos más que en el trimestre anterior hasta 84.700 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se mantuvo al mismo nivel que el trimestre anterioren la comunidad hasta los 373.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 6.100 (-9,78%), hasta sumar 56.300 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 400 menos (-2,27%); Construcción, 200 menos (-12,5%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 1.800 más (+9,84%); Industria, 500 más (+18,52%)

DATOS NACIONALES

Cataluña (+84.400), Comunidad Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espana/106