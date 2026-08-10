La Guardia Civil cierra el dispositivo del Xiringüelu con dos detenciones por alcoholemia

Agentes de la Guardia Civil velan por la seguridad de los romeros en el Xiringüelu de Pravia 2026. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha dado por finalizado el dispositivo de seguridad especial con motivo del Xiringüelu de Pravia. La Benemérita ha destacado la "ausencia de incidencias de relevancia" y ha informado de la detención de dos personas por conducir bajo los efectos del alcohol.

En un fin de semana "de gran esfuerzo" para la Guardia Civil, por la coincidencia de varias fiestas que movilizaron a miles de personas en Asturias --el Descenso Internacional del Sella y el Xiringüelu--, los agentes tramitaron en Pravia 89 propuestas para sanción por diversas infracciones.

De ellas, 36 se refieren a tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública y 25 contra la seguridad vial por alcoholemia positiva. El resto se distribuyen en desobediencia y resistencia, faltas de respeto a agente de la autoridad, venta ambulante y diversa normativa autonómica.

La organización del Xiringüelu 2026 ha informado además de que la afluencia final al Prau Salcéu alcanzó los 40.000 romeros, y se han registrado 210 atenciones sanitarias, la mayoría de ellas leves, con cortes, contusiones o golpes de calor.