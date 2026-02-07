Guardia Civil y SEPA suspenden el operativo de búsqueda en San Juan de la Arena tras aclararse los hechos

Puesto de Mando Avanzado instalado en San Juan de la Arena para localizar a la joven. - SEPA

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda activado en San Juan de la Arena, en el concejo de Soto del Barco, para localizar a una joven ha sido desactivado tras confirmar la Guardia Civil que la menor se encontraba en su domicilio.

Según han informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la decisión de dar por finalizado el operativo se ha adoptado tras las comprobaciones realizadas por los responsables del dispositivo, una vez descartada cualquier situación de riesgo.

A las 14.45 horas de este sábado se recibió un aviso en la sala del 112 de una mujer que indicó que su hija, menor de edad, había estado el día anterior en la zona del espigón. Al parecer, según el relato de la mujer, "la joven llevaba auriculares y en un momento dado dio unos gritos sin percatarse de que habían sido oídos por otro viandante".

La llamada se produjo después de que la mujer tuviera conocimiento de que se estaba llevando a cabo una búsqueda en la zona y su hija le comentara que había estado allí y había gritado.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias había recibido el aviso a las 20.06 horas de este viernes, cuando un alertante comunicó que había visto a una joven dirigirse sola hacia la zona del espigón y que, posteriormente, escuchó gritos en tres ocasiones sin poder localizarla visualmente.

Durante la noche permanecieron desplegados en la zona el jefe de Bomberos de la Zona Centro Oeste, efectivos de Bomberos del SEPA con base en Pravia, la Unidad de Drones, la Unidad Canina de Rescate y el Grupo de Rescate, además de la Guardia Civil y el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo.

Las labores de búsqueda continuaron durante la mañana de este sábado, con el traslado del Puesto de Mando Avanzado (PMA) al último estacionamiento del espigón.